Kőművesből lett focista lőtte a BL-forduló életveszélyes álomgólját - Videó

A keddi és szerdai játéknapok 18 meccsén összesen 66 gólt hozott a Bajnokok Ligája főtáblájának 2. fordulója, és ezek közül az egyik – ha nem "a" – legszebb Federico Gattié volt.

Federico Gatti a 49. percben pazar góllal egyenlített a Villarreal ellen a Bajnokok Ligája szerdai meccsén Fotó: Juventus FC

A szerdai Villarreal-Juventus (2-2) meccsen hátrányból fordító, végül mégis csak egy ponttal hazatérő olaszok 27 éves védőjének ollózása a legpengébb támadókhoz illett volna, pedig a Juve hatszoros válogatott belső védője sokkal inkább a keménységéről és maximum a fejesgóljairól híres, semmint a labdazsonglőrködésről (igaz, most sem kímélte a védőket, csoda, hogy tisztán a labdát találta el a fejeik között). No és a mai profi labdarúgók esetében egészen különleges előéletéről.

Gatti gólját az alábbi Instagram-posztra kattintva csodálhatod meg:

17 évesen melósnak állt a Bajnokok Ligája szerdai hőse

Mesébe illik Gatti gyors felemelkedése, hiszen pár éve még kétkezi munkásként gürcölt; naponta 10 órákat dolgozott a családja fenntartásáért, és csak késő esténként, gyakran éjszakánként tudott edzeni, hogy végül profi focista lehessen. 20 éves koráig (2018-ig) kallódott a Torino és az Alessandria ide-oda kölcsönadott ifijátékosaként, majd amatőrként a negyedosztályú Verbaniában kezdte a felnőttpályafutását. Csak 2020 nyarán, 22 évesen lett profi focista. Akkor a harmadosztályú Pro Patriában hívta fel magára a másodvonalbeli Frosinone illetékeseinek a figyelmét, ahonnan újabb fél év múltán már az élvonal egyik sztárklubja, a Juventus csapott le rá – pár hónap múltán 30-szor annyiért (9 millió euróért, azaz 3,5 milliárd forintért), mint amennyiért a Serie B-s csapat szerződtette (150 ezer euró – 58 millió forint).

Gatti az édesapja munkanélkülisége miatt már 17 évesen otthagyta az iskolát, mert a családjának szüksége volt a keresetére. 2018-ig, 20 esztendős koráig kőműves-segédmunkásként, tetőjavítóként és ablakgyárban gürcölt, de piacon is melózott napi 10 órákat – mindemellett késő esténként tréningezett, hogy aztán éjjel 11 körül vacsorázzon, majd pár óra alvás után hajnali 3-4 körül már keljen is a következő munkanapra.