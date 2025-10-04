Itt vannak az árak, komoly áldozatot kell hozni a magyar nézőknek

Ha a magyar válogatott kijut a jövő évi vb-re, a drukkereknek nem elég a piros-fehér-zöld zászlót bepakolniuk: vastag pénztárcára is szükség lesz, ha élőben szeretnék látni Marco Rossi csapatát. A FIFA ugyanis borsos árakon méri a 2026-os világbajnokság belépőit.
A futball a világ legnépszerűbb sportja, és a 2026-os világbajnokságon borsos árak várnak a szurkolókra. A FIFA sokáig titkolta a jegyárakat, de most kiszivárgott: aki nem a stadion legfelső sorából szeretné nézni a csoportmeccseket, annak bizony mélyen a zsebébe kell nyúlnia. A legolcsóbb belépők ugyan 60 dollárért (20 ezer forint) indulnak, de ezekből alig akad. A reális ár inkább 310–620 dollár (104–207 ezer forint) között mozog, és ez még csak a csoportkör.
És akkor még nem beszéltünk külön az amerikai, kanadai és a mexikói nyitómeccsekről. Mexikóvárosban 124 ezer forint az alsó határ, de akár 611 ezret is elkérnek egy jegyért. Torontóban 119 ezerről indul a jegyértékesítés, Los Angelesben pedig egy jó helyért 916 ezret kell fizetni.
A kieséses szakaszra természetesen emelkednek az árak. Egy nyolcaddöntő Philadelphiában 62 ezer forintnál kezdődik, a miami negyeddöntő ára pedig 98 ezer forint. Természetesen a döntő a legdrágább: a MetLife Stadionban 2030 dollárért (680 ezer forint) lehet nézni a meccset, míg az első kategóriás jegyekért 6730 dollárt, azaz több mint 2,2 millió forintot kell kicsengetni - derül ki a The Athletic cikkéből.
Marco Rossi együttese még négy selejtező mérkőzést játszik: október 11-én a Magyarország-Örményország mérkőzést rendeznek a Puskás Arénában, majd három nappal később Portugáliában lép pályára a magyar válogatott. Novemberben jön az utolsó felvonás, előbb idegenben, Örményországban, végül hazai pályán Írország ellen. Ha sikerül a bravúr, 40 év után ismét ott lehetünk a vb-n – ami biztosan sok szurkolót csábítana a helyszínre, még ha a belépők ára miatt komoly áldozatot is kellene hozniuk a drukkereknek.
Azért a szurkolók joggal reménykedhetnek: előfordulhat, hogy a kereslet elmarad a várttól. Ahogy a nyári klubvilágbajnokságon is történt, amikor a Chelsea-Fluminense elődöntőre a 470 dolláros jegyeket végül 13 dollárért árulták – kevesebbért, mint egy korsó sör.
