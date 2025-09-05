Az egész világot sokkolta a legendás teniszező: őszintén vallott a korábbi betegségéről

Svéd és olasz sajtóértesülések szerint az ötszörös wimbledoni bajnok, Björn Borg közelgő önéletrajzában, a Heartbeat című könyvben hozta nyilvánosságra, hogy titokban rákkal küzdött. A kötet szeptember 18-án kerül világszerte a könyvesboltok polcaira, de Olaszországban már korábban megjelent.

Björn Borgot minden idők egyik legjobb teniszezőjének tartják / Fotó: Freepik

Björn Borg önéletrajzában vallott titkos rákbetegségéről

Hogy pontosan milyen típusú rákkal küzdött Borg, azt egyelőre nem hozták nyilvánosságra, ahogy az sem tisztázott, hogy a 69 éves sportoló teljesen felépült-e már a betegségből. Sem Borg, sem a családja nem kommentálta a kórisméjének nyilvánosságra kerülését. Borg egyébként egy kisebb sajtókörútra készül, hogy népszerűsítse a nagy érdeklődéssel övezett önéletrajzát, és várhatóan az újságírók kérdései közt szerepelnek majd az egészségi állapotával kapcsolatos érdeklődések is - írja a The Sun.

Björn Borgot sokan minden idők egyik legnagyobb teniszezőjének tartják, noha a profi pályafutása mindössze tíz évig tartott, miután 1983-ban, alig 26 évesen úgy döntött, szögre akasztja az ütőt, amivel világszerte megdöbbentette a rajongókat. Borg egyébként 18 évesen, 1974-ben nyerte meg a Roland Garrost, ezzel ő lett minden idők legfiatalabb Grand Slam-bajnoka. Elmondása szerint a sporttól való visszalépése a motiváció hiányából fakadt.

A teniszlegenda jelenleg feleségével, az egykori teniszező Patricia Ostfelddel él, akitől egy fia született. Leo 22 éves, és szülei nyomdokaiba lépve profi teniszező lett. Borgnak van még egy fia, Robin, aki 40 éves, és egy korábbi, a svéd modell, Jannike Björlinggel kötött házasságából született. Robin nem követte édesapja útját: ő jégkorong ügynökként dolgozik.