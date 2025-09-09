Váratlan vetélytárs tehet keresztbe Szoboszlainak a válogatottnál

A keddi (20.45, tv: M4 Sport) magyar-portugál világbajnoki selejtezőt felvezető sajtótájékoztatón Szoboszlai Dominik nem titkolta: gyerekkora óta Cristiano Ronaldo a példaképe, így számára különleges lesz játszani a 40 éves futballsztár ellen. Nem lenne meglepő, ha a mieink csapatkapitánya a meccs után ráhajtana az ötszörös aranylabdás kolléga mezére – de ebben vetélytársa is akadhat Bolla Bendegúz személyében.

Szoboszlai és Bolla (jobbra): gyerekorukban együtt nőttek föl, és együtt is rajongtak Cristiano Ronaldóért Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport

Az osztrák Rapid Wien magyar válogatott jobbhátvédje annak idején Szoboszlaival együtt tanulta az alapokat a székesfehérvári Főnix utánpótlásnevelő klubnál. Miután Bolla csak egy évvel idősebb, máig tartó jó barátságba kerültek, és a minap egy osztrák lapnak nyilatkozva elárulta: neki is Ronaldo volt az első nagy kedvence.

Szoboszlai és Bolla is Ronaldót imádta

„Régi barátság a miénk (Szoboszlai Dominikkal), hat-hét éves korunkban kezdődött. Jóformán együtt nőttünk föl. Sajnos manapság már olyan zsúfolt a programunk, hogy szinte csak a válogatottnál látjuk egymást. Ott játszani mindig óriási megtiszteltetés, mindegy, ki az ellenfél, de nyilván nem mindennapos hazai pályán Ronaldo ellen játszani. Pontot akarunk szerezni, hogy kijuthassunk a vb-re.”

Fiatal koromban éppen Cristiano Ronaldo volt a példaképem. Szerettem, ahogy gólokat szerez, ahogy játszik, ahogy edz és dolgozik azon, hogy elérje a szintjét.

„Később persze egyre inkább azokra a játékosokra néztem föl, akik a posztomon, szélső védőként szerepeltek. Tetszett Dani Alves, amikor a Barcelonánál volt. Vagy éppen Trent Alexander-Arnold (Szoboszlai tavalyi liverpooli csapattársa és barátja, nyár óta a Real Madrid játékosa – a szerző). Mindketten inkább támadó stílusban értelmezik a játékukat, ahogy én is. De természetesen igyekszem a saját utamat járni” – mondta Bolla Bendegúz a Heute interjújában.