A Real Madrid meccse után kiderült, tőlük rettegnek Liverpoolban

A Vörösök szimpatizánsai már a Bajnokok Ligája első liverpooli meccse előtt temetik csapatuk BL-esélyeit. A szurkolók és a fogadóirodák által is a sorozat egyik legesélyesebb csapatának tartott Poolt egyesek már most a budapesti fináléba predesztinálják, viszont a keddi nyitónapot követően akadnak olyan drukkerek is, akik szerint a BL bírói egy másik gárdát szeretnének Európa csúcsán látni.

Arne Slot vezetőedző és a Liverpool egyik legnagyobb kihívója a Real Madrid lehet a BL-ben (Fotó: James Gill - Danehouse)

A Liverpool szurkolók szerint könnyen ítélt büntetőt a bíró

A Real Madrid emberhátrányban is képes volt felülkerekedni a Marseille-en, miután a játékvezető két tizenegyest is megítélt Xabi Alonso csapatának javára. A találkozót követően a Liverpool szimpatizánsok a This is Anfield rajongói oldalon azonnal kifejezték nemtetszésüket a bírói döntésekkel kapcsolatban, mondván, hogy már megint a BL rekordbajnokát részesítik igazságtalan előnyben:

„A kommentátorok miért nem csinálnak nagyobb hűhót a Madrid második tizenegyeséből?” – kérdezte az egyik rajongó.

„Mert a Real Madridról van szó. A BL-ben mindig ez történik, és nem tehetünk semmit.” – hangzott a válasz.

Vicc az egész, olyan, mintha meg lenne bundázva. Nem mondom azt, hogy nem jó csapat, mert az eredményeik magukért beszélnek, de már kezd hihetetlen lenni, hogy szinte mindig a döntő közelébe jutnak. Az elmúlt 9 lejátszott BL-fináléjukból az összeset megnyerték. Ezt nem lehet külső segítség nélkül összehozni.

Real Madrid's new logo pic.twitter.com/6sjARK1KkJ — Troll Football (@TrollFootball) September 16, 2025

A hármas sípszót követően a Marseille vezetőedzője is megkérdőjelezte a bíró döntéseit:

„A tizenegyes egy kicsit szégyenletes volt, ez sehol nem büntető” – nyilatkozott csalódottan Roberto De Zerbi.

Nem alaptalan a szurkolók aggodalma, hiszen a ligaszakasz negyedik fordulójában az Anfieldre látogat a királyi gárda. Tehát egy esetleges játékvezetői hiba akár még a csapat továbbjutását, vagy jobb helyezését is befolyásolhatja.

A Liverpool szerdán az Atlético Madrid ellen játszik a BL első fordulójában.