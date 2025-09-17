A Real Madrid meccse után kiderült, tőlük rettegnek Liverpoolban

A játékvezetők a Real Madridot segítik? A Bajnokok Ligájában már az első nap után felháborodtak a Liverpool szurkolói.
A Vörösök szimpatizánsai már a Bajnokok Ligája első liverpooli meccse előtt temetik csapatuk BL-esélyeit. A szurkolók és a fogadóirodák által is a sorozat egyik legesélyesebb csapatának tartott Poolt egyesek már most a budapesti fináléba predesztinálják, viszont a keddi nyitónapot követően akadnak olyan drukkerek is, akik szerint a BL bírói egy másik gárdát szeretnének Európa csúcsán látni.
A Real Madrid emberhátrányban is képes volt felülkerekedni a Marseille-en, miután a játékvezető két tizenegyest is megítélt Xabi Alonso csapatának javára. A találkozót követően a Liverpool szimpatizánsok a This is Anfield rajongói oldalon azonnal kifejezték nemtetszésüket a bírói döntésekkel kapcsolatban, mondván, hogy már megint a BL rekordbajnokát részesítik igazságtalan előnyben:
„A kommentátorok miért nem csinálnak nagyobb hűhót a Madrid második tizenegyeséből?” – kérdezte az egyik rajongó.
„Mert a Real Madridról van szó. A BL-ben mindig ez történik, és nem tehetünk semmit.” – hangzott a válasz.
Vicc az egész, olyan, mintha meg lenne bundázva. Nem mondom azt, hogy nem jó csapat, mert az eredményeik magukért beszélnek, de már kezd hihetetlen lenni, hogy szinte mindig a döntő közelébe jutnak. Az elmúlt 9 lejátszott BL-fináléjukból az összeset megnyerték. Ezt nem lehet külső segítség nélkül összehozni.
A hármas sípszót követően a Marseille vezetőedzője is megkérdőjelezte a bíró döntéseit:
„A tizenegyes egy kicsit szégyenletes volt, ez sehol nem büntető” – nyilatkozott csalódottan Roberto De Zerbi.
Nem alaptalan a szurkolók aggodalma, hiszen a ligaszakasz negyedik fordulójában az Anfieldre látogat a királyi gárda. Tehát egy esetleges játékvezetői hiba akár még a csapat továbbjutását, vagy jobb helyezését is befolyásolhatja.
A Liverpool szerdán az Atlético Madrid ellen játszik a BL első fordulójában.
