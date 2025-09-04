Budapesten veszítette el szüzességét az írek kapusa

Kellemes emlékeket őriz Magyarországról az írek focikapusa. Caoimhin Kelleher ugyanis négy éve az újpesti Szusza Ferenc Stadionban lépett pályára először a nemzeti csapatban és veszítette el szüzességét, ami a válogatottságot illeti. Mivel szombaton ismét a mieink ellen léphet pályára világbajnoki-selejtezőn (20:45, tv: M4 Sport), immár hazai pályán, ez egy tökéletes alkalom volt a helyi sajtó számára kifaggatni őt.

Kellemes emlékeket őriz Magyarországról az írek focikapusa. Caoimhin Kelleher Fotó: Paul Terry / Northfoto

Azt hiszem, a mostani csapat nagy része akkoriban debütált és került be a válogatottba

– idézi a Brentford kapusát a Mirror.

Kelleher egyike volt annak a két játékosnak, akik a Magyarország elleni budapesti mérkőzésen debütáltak. A félidőben állt be a kispadról, míg a szintén újonc Chiedozie Ogbene percekkel a vége előtt lépett pályára. Ryan Manningnek és Gavin Bazununak is az volt csupán a negyedik, Adam Idahnak és Jason Knightnak pedig a hetedik meccse Írország nemzeti csapatában.

Azt hiszem, ebben a csapatban a legtöbben most éljük a karrierünk legjobb időszakát. Mindannyian jó korban vagyunk, most már hétről hétre játszunk, ami fontos

– tette hozzá Kelleher, aki már 23 válogatottságnál jár.

Három pontot akar Kelleher

Hozzátette, az ír válogatottban senki sem riad vissza attól a gondolattól, hogy szombaton három pontot kell szerezniük Magyarország ellen.

Mindenképpen ez a célunk. Ideális lenne egy győzelemmel kezdeni. Nyilvánvalóan az egyik legnagyobb riválisunkról van szó a csoportból. A legfontosabb számunkra, hogy győzelemmel kezdjünk. Szerintem ez nagyszerű helyzetbe hozna minket. Fontos lenne, de nem hiszem, hogy egy döntetlen a világ végét jelentené, de győzelemre törekszünk.



