Budapesten veszítette el szüzességét az írek kapusa

Emlékezetes nap volt a négy évvel ezelőtti az ír kapus számára. Caoimhin Kelleher Budapesten volt először válogatott.
Kellemes emlékeket őriz Magyarországról az írek focikapusa. Caoimhin Kelleher ugyanis négy éve az újpesti Szusza Ferenc Stadionban lépett pályára először a nemzeti csapatban és veszítette el szüzességét, ami a válogatottságot illeti. Mivel szombaton ismét a mieink ellen léphet pályára világbajnoki-selejtezőn (20:45, tv: M4 Sport), immár hazai pályán, ez egy tökéletes alkalom volt a helyi sajtó számára kifaggatni őt.
Azt hiszem, a mostani csapat nagy része akkoriban debütált és került be a válogatottba
– idézi a Brentford kapusát a Mirror.
Kelleher egyike volt annak a két játékosnak, akik a Magyarország elleni budapesti mérkőzésen debütáltak. A félidőben állt be a kispadról, míg a szintén újonc Chiedozie Ogbene percekkel a vége előtt lépett pályára. Ryan Manningnek és Gavin Bazununak is az volt csupán a negyedik, Adam Idahnak és Jason Knightnak pedig a hetedik meccse Írország nemzeti csapatában.
Azt hiszem, ebben a csapatban a legtöbben most éljük a karrierünk legjobb időszakát. Mindannyian jó korban vagyunk, most már hétről hétre játszunk, ami fontos
– tette hozzá Kelleher, aki már 23 válogatottságnál jár.
Hozzátette, az ír válogatottban senki sem riad vissza attól a gondolattól, hogy szombaton három pontot kell szerezniük Magyarország ellen.
Mindenképpen ez a célunk. Ideális lenne egy győzelemmel kezdeni. Nyilvánvalóan az egyik legnagyobb riválisunkról van szó a csoportból. A legfontosabb számunkra, hogy győzelemmel kezdjünk. Szerintem ez nagyszerű helyzetbe hozna minket. Fontos lenne, de nem hiszem, hogy egy döntetlen a világ végét jelentené, de győzelemre törekszünk.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.