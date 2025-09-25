Megfenyegették a Fradi játékosát az esti meccs előtt

A sorsolás óta csak a ma esti FTC–Plzen Európa-liga mérkőzés (21:00, tv: M4 Sport) jár a zöld-fehérek brazil focistájának, Cadunak a fejében. Mint ismert, a játékos februárban még a cseh klub színeiben lépett pályára a Fradi ellen, és bár a budapesti mérkőzést elvesztették 1-0-ra, a visszavágón meg tudták fordítani a párharcot.

Korábbi csapattársai azzal riogatják Cadut az FTC–Plzen Európa-liga mérkőzés előtt, mit művelnek majd vele a pályán (Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport)

A sorsolás óta ez a meccs jár a fejemben, otthon a feleségemmel is gyakran beszélünk erről, hogy milyen jó lesz újra látni a régi barátokat, és ellenük megmérkőzni

– nyilatkozta a fradi.hu-nak Cadu, akit korábbi csapattársai azzal riogatnak a meccs előtt, hogy mit művelnek majd vele a pályán.

Sok remek barátom van a Plzennél, akikkel sokat beszélünk erről a meccsről, természetesen már megy a vérszívás, a poénkodás, hogy mit művelnek majd velem a pályán, de én állok elébe

– mesélte a brazil focista. Hozzátette, ismeri a csehek gondolkodásmódját, tudja, mit akarnak majd játszani, és hogy mik lehetnek a gyenge pontjaik. A szakmai stábnak pedig igyekszek minden információt átadni.

Cadu a téma az FTC–Plzen Európa-liga meccs előtt

A Plzen vezetőedzője, Miroslav Koubek sem ment el szó nélkül Cadu mellett az összecsapás előtti sajtótájékoztatón.

Nagyon jó ember, remek játékos, hiányzik nekünk, de a foci már csak ilyen. Jó emlékek fűznek hozzá

– fogalmazott a szakember. A Plzen-játékos Matej Vydra pedig azt mondta korábbi csapattársáról:

Közel álltunk egymáshoz, mindig egy jókedvű, remek technikával bíró játékos volt, erre fel kell készülnünk. Az interneten többen kapcsolatban maradtak vele, miután eligazolt, de már mindenki izgatottan várja a meccset.