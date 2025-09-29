Az Arsenal legendája a jövőbe utazott – elmondta, milyen rémisztő dolgokat élt át

Az Arsenal legendája egyszer egy különleges átverés áldozata lett, és a mai napig úgy emlegeti, mint élete legkomolyabb tréfáját. Anders Limpar, aki majdnem 100 alkalommal lépett pályára a csapata mezében, egy nap úgy hitte, két évvel a jövőbe utazott.

Az Arsenal legendája a jövőbe utazott, tragikus élménye volt (fotó: Freepik)

A svéd játékost 1997-ben csapta be a svéd Blåsningen című tévéműsor. Az akciót részletesen megtervezték, és teljesen zökkenőmentesen valósították meg. Vadászpilótákat, színészeket és egy egész repülőteret béreltek fel, hogy kivitelezzék az elképesztően pimasz ötletet.

A hamis történet szerint példátlan tudományos áttörést értek el, és Limpar, Stockholmból indulva, úgy gondolta, valóban időutazásban van része.

A különös "kaland" a játékos 59. születésnapján zajlott, és elmondása szerint körülbelül 20 ember vett részt az átverésben. Limpar maga is úgy gondolja, hiszékenysége miatt tudott működni a terv.

Így lett átverve az Arsenal legendája

A focistának ekkoriban Göteborgban volt egy The Limp nevű bárja, és éppen hazafelé tartott, hogy egy új sörmárkát mutasson be. A repülőn erről beszéltek, amikor a gép furcsán kezdett el mozogni. Limpar pánikba esett, amikor a vadászgépek megjelentek, és a repülő rádióján keresztül különféle zavaró beszélgetéseket hallott.

Mindenki profi volt, annyira élethű volt az egész. Állítólag két évvel korábban egy kanadai férfival is megcsinálták ugyanezt, de neki pszichológiai segítségre volt szüksége, annyira megrázta az élmény.

Amikor landoltak, úgy fogadták őket, mintha halottak lettek volna, elvileg már rég eltemették őket. Limpar teljesen összezavarodott.

Két napig tartott az egész. Miután leszálltunk, ‘tudósok’ kérdeztek ki bennünket, és mutattak nekünk újságokat, amelyek szerint például Norvégia nyerte meg az 1998-as világbajnokságot. Végül a két napnyi felvételből egyórás videót vágtak össze. Rengeteg minden történt, amit nem mutattak benne.

Amikor végül elmondták neki, hogy az egész csak egy átverés volt, Limpar fél órán keresztül próbálta visszanyerni a realitásérzékét. Nehezen hitte el, hogy semmi sem úgy történt, ahogyan azt az elmúlt két napban hitte - írja a Daily Star.