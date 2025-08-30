RETRO RÁDIÓ

Emlékszel még rá? Odáig vannak külföldön a Fradi korábbi csapatkapitányáért

Gólkirály lett, és a torna legjobb játékosának is megválasztották. A Fradi korábbi csapatkapitánya 36 évesen sem áll le.

Szerző: B.
Létrehozva: 2025.08.30. 09:00
Fradi Lovrencsics Gergő gólkirály

Tornagyőzelmet ünnepelt a horvát Hajduk Split öregfiúk csapata, amelyről több felvétel is megjelent a klub Instagram-oldalán. Az éles szeműek pedig egy magyarok számára ismerős arcot is kiszúrtak a képeken, a győztes csapatban ugyanis ott volt a Fradi korábbi játékosa.

Fradi
Gólkirály lett Horvátországban a Fradi korábbi csapatkapitánya, Lovrencsics Gergő (Fotó: Szabó Miklós)

A 44-szeres válogatott Lovrencsics Gergő öt éven át szolgálta a zöld-fehéreket, mielőtt a horvátokhoz igazolt. Tavaly év elején ugyan felhagyott a profi focival, nem távolodott el a sporttól. Sőt, a 36 éves egykori jobbhátvéd két címet is bezsebelt az öregfiúk-tornán, ő szerezte a legtöbb találatot, amivel gólkirály lett. Sőt, a legjobb játékosnak is megválasztották.

A 36 éves egykori jobbhátvéd szerezte a legtöbb találatot, és a legjobb játékosnak is megválasztották (Fotó: Hajduk Split / Instagram)

A Fradi csapatkapitánya volt

Lovrencsics Gergő 2016-ban igazolt a lengyel Lech Poznantól a Fradihoz. 2019 elején pedig már a csapatkapitányi karszalagot is megkapta, és egészen távozásáig viselte azt. 2021-ben kétéves szerződést írt alá Splitben, majd utolsó évét a szintén horvát NK Solin csapatában játszotta.

 

