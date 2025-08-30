Emlékszel még rá? Odáig vannak külföldön a Fradi korábbi csapatkapitányáért

Gólkirály lett, és a torna legjobb játékosának is megválasztották. A Fradi korábbi csapatkapitánya 36 évesen sem áll le.
Tornagyőzelmet ünnepelt a horvát Hajduk Split öregfiúk csapata, amelyről több felvétel is megjelent a klub Instagram-oldalán. Az éles szeműek pedig egy magyarok számára ismerős arcot is kiszúrtak a képeken, a győztes csapatban ugyanis ott volt a Fradi korábbi játékosa.
A 44-szeres válogatott Lovrencsics Gergő öt éven át szolgálta a zöld-fehéreket, mielőtt a horvátokhoz igazolt. Tavaly év elején ugyan felhagyott a profi focival, nem távolodott el a sporttól. Sőt, a 36 éves egykori jobbhátvéd két címet is bezsebelt az öregfiúk-tornán, ő szerezte a legtöbb találatot, amivel gólkirály lett. Sőt, a legjobb játékosnak is megválasztották.
Lovrencsics Gergő 2016-ban igazolt a lengyel Lech Poznantól a Fradihoz. 2019 elején pedig már a csapatkapitányi karszalagot is megkapta, és egészen távozásáig viselte azt. 2021-ben kétéves szerződést írt alá Splitben, majd utolsó évét a szintén horvát NK Solin csapatában játszotta.
