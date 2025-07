Eldőlt Marco Rossi elfeledett kulcsemberének jövője, Isztambulba tart

Felgyorsulni látszanak az események Szalai Attila klubváltásával kapcsolatban. A megbízható értesülései miatt népszerű török sportújságíró, Yagiz Sabuncuoglu információja szerint a 27 éves magyar labdarúgó már a héten Isztambulba utazik, hogy tárgyaljon a szerződése részleteiről a Kasimpasa vezetőivel, akik már hivatalos ajánlatot tettek érte a német élvonalbeli Hoffenheimnek.

Szalai Attila (jobbra, Marco Rossi mellett) újra Törökországban lendülne válogatott formába Fotó: Anadolu via AFP

A 47-szeres magyar válogatott Szalai két év után térhet vissza a török Süper Ligbe.

🚨 Attila Szalai, Kasımpaşa ile görüşmek için hafta içinde İstanbul'a gelecek! https://t.co/MPaH1sKRQT — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) July 6, 2025

Ballábas védőnk 2021 telétől 2,5 szezont játszott végig a Fenerbahce csapatában. A Hoffenheim aztán új klubrekordot jelentő összegért, 12,3 millió euróért (4,9 milliárd forint) vásárolta ki a szerződéséből – mégis nagyon rosszul sült el légiósunk Bundesliga-kalandja. Rögtön az első bajnokin (1-2 a Freiburg ellen) öngóllal nyitott, majd miután edzője a szünetben lecserélte és ezt követően már alig küldte pályára, tavaszra kölcsönadták éppen a Freiburgnak. Ott is rosszul mutatkozott be – Brémában (1-3) gól kaptak a hátul eladott labdájából –, és ugyanúgy a kispadon ragadt. Tavaly ősszel aztán a Hoffenheimbe visszatérve mellőzték, idén tavasszal pedig a belga Standard Liége kölcsönjátékosaként, sérülésektől is hátráltatva játszott keveset.

Szalai Attila két éve szenved

Döbbenetes törést jelentett számára a Hoffenheimbe igazolás. A Fenerbahcénál töltött utolsó szezonjában (2022/23) az egész török bajnokság legtöbbet játszó futballistája volt – 52 meccsen szerepelt a klubjában, és a vonatkozó időszakban végigjátszotta a magyar válogatott mind a 8 mérkőzését –, azóta viszont két év alatt csak 13-szor léphetett pályára három csapatában.

Ezzel párhuzamosan Marco Rossi szövetségi kapitány is lemondott róla: a tavalyi Európa-bajnokságig még kitartott az utóbbi négy évben a nemzeti csapatból szinte kirobbanthatatlan balhátvéd mellett, de a Svájc elleni nyitómeccs (1-3) óta nem volt kezdő, sőt a törökök elleni Nemzetek Ligája-párharc (és annak visszavágóján kapott 30 perc) kivételével meg sem hívta korábbi alapemberét.