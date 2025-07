Kiderült Lisztes főnökének titka: nincs még semmi veszve a magyar tehetségnek

Markus Kröschét csodálja a futballvilág. A német Bundesligában legutóbb harmadik Eintracht Frankfurt sportigazgatója csak az utóbbi két évben 340 millió euróval (136 milliárd forint) gazdagította a klubkasszát, a jó szemmel kinézett és megszerzett, majd dúsgazdag sztárkluboknak továbbadott öt játékos – Randal Kolo Muani (PSG), Jesper Lindström (Napoli), Willian Pacho (PSG), Omar Marmus (Manchester City) és most Hugo Ekitiké (Liverpool) – rafinált adásvételével. Bármilyen furcsa, a korábbi lipcsei vezető mesteri szintre emelt játékosmenedzselése az előző szezonban gödörbe került Lisztes Krisztiánnal kapcsolatban is sokat ígérő.

Lisztes Krisztián főnöke, Markus Krösche az Eintracht Frankfurt nagy mágusa / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Krösche kapcsán a Bild kiemeli: azt az elvet követi a fiatal tehetségekkel, hogy az első évükben tanuljanak, a másodikban teljesítsenek, a harmadikban pedig – ideális esetben – óriási profittal lépjenek tovább. Lisztes esetében ez úgy néz ki, hogy az előző szezonban (miután 6 millió euróért, azaz 2,4 milliárd forintért megszerezték a Fraditól) sérülések sorozata sújtotta ugyan, és még a negyedosztályú tartalékcsapatban is alig játszott, de az első kerettel edzve hozzászokhatott a magyar NB I-nél magasabb követelményekhez. Kedden a másik magyar tehetség, Fenyő Noah mellett ő is Dino Toppmöller vezetőedző profijaival tartott a Frankfurt amerikai túrájára, azaz továbbra is megvan az esélye, hogy a második évében teljesítse a tőle elvártakat – ahogy az Krösche mestertervében áll.

Bejöhet még a Lisztes-üzlet is

Esetében is igazak, amik a már-már varázslóként ünnepelt sportigazgató alapvetései:

a szerződése hosszú távra, 2029 nyaráig az Eintrachthoz köti (így ugyanis egy-egy visszaesés a klubot és a labdarúgót is nyomás alá helyezheti, kényszerhelyzetbe hozhatja, márpedig Krösche senkit sem akar az utolsó évben, már ingyen vagy alacsony áron elengedni);

(így ugyanis egy-egy visszaesés a klubot és a labdarúgót is nyomás alá helyezheti, kényszerhelyzetbe hozhatja, márpedig Krösche senkit sem akar az utolsó évben, már ingyen vagy alacsony áron elengedni); egyetlen focista kontraktusa sem tartalmazhat kivásárlási záradékot (így Krösche szabadon tárgyalhat a kérőikkel, nincs megszabott áruk, amennyiért el kell őket engedni);

(így Krösche szabadon tárgyalhat a kérőikkel, nincs megszabott áruk, amennyiért el kell őket engedni); senki sem mozdíthatatlan, aki menne és vinnék is, az mehet (de csakis az általa jó előre meghatározott és világosan kommunikált vételárért, amelytől csak minimálisan hajlandó eltérni);

(de csakis az általa jó előre meghatározott és világosan kommunikált vételárért, amelytől csak minimálisan hajlandó eltérni); csak olyanokat igazol le, akikben látja a jelentős fejlődési potenciált és anyagi nyereséget (általában a vételár legalább négyszeres megtérülése a cél; ilyenkor az összeg felét új játékos(ok)ba invesztálják, a másik feléből a klub infrastruktúráját fejlesztik és a fizetésekre költik).

Ezekkel az alapelveivel Krösche az utóbbi hat évben – 2021-ig az RB Leipzig, azóta az Eintracht vezetőjeként – összesen 455 millió euró (182 milliád forint) bevételt hozott a munkaadói konyhájára. Mindezt úgy, hogy nem számít bele például Szoboszlai Dominik (Liverpool) és Josko Gvardiol (Manchester City), akik az ő idejében szerződtek Lipcsébe, de már a távozása után léptek tovább óriási haszonnal. A futballistákért már megkapott summa mellett később az is busásan kamatozhat, hogy Markus Krösche 2021-es érkezése óta a frankfurti játékoskeret becsült piaci értéke – tehát a fenti sztárok jövedelmező eladása dacára! – közel 80 százalékkal nőtt: a Transfermarkt szerint akkor 228,75, míg most 409,4 millió eurót (91,4, illetve 163,5 milliárd forint) értek a labdarúgói.