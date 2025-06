„A legfontosabb, hogy egészséges legyek" – Szörnyű időszakon van túl Marco Rossi kulcsembere

Mindig őszinte vagyok, a válogatott számomra most egy álom, nem cél, hiszen ennyi sérülés után nem tudtam játékba lendülni. Majd a visszatérésem után Marco Rossi kiértékeli és eldönti, tudok-e segíteni a nemzeti csapaton vagy sem. Ez egy távoli álom most számomra. Nagyon is kárpótolna, ha ott lehetnék a vb-n, hiszen egyrészt negyven év után tudnánk kijutni, másrészt mindent kárpótolna a számomra a két elhalasztott Eb-szereplés miatt