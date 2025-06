Eltévedt a magyar válogatott sofőrje, bemutatkozott az olimpiai bajnok fia

Hétfőn Nápolyban az olaszoktól szenvedett 13-12-es vereséget a magyar férfivízilabda-válogatott, amely csütörtökön Fiumében ugrott vízbe a világbajnoki címvédő és világranglista-vezető Horvátország ellen. Az utazás tizennégy órán keresztül tartott, ugyanis a repülőjárat áthelyezése miatt előbb vonatozásra volt szükség, majd Velencéből következett egy buszozás, ami a sofőr eltévedése miatt szintén hosszabb volt a tervezettnél. A fárasztó útnak azonban nyoma sem volt a magyar játékosok teljesítményén, Szécsi Marcell személyében pedig újoncot is avatott Varga Zsolt szövetségi kapitány.

Szécsi Marcell az UVSE-től került Amerikába, ahonnan most Varga Zsolt meghívta a válogatottba (Fotó: Nemzeti Sport)

Szécsi Marcell góllal debütált a magyar férfivízilabda-válogatottban

A háromszoros olimpiai bajnok kapus, Szécsi Zoltán fia a második negyed végén gólt is szerzett, a magyar válogatott pedig magabiztos, háromgólos győzelemmel távozhatott Horvátországból.

Varga Zsolt a magyar szövetség honlapján elmondta, hogy embert próbáló napjuk volt a szerdai utazással. Szerinte ugyanakkor pont az ilyen nehézségek közepette derül ki, hogy milyen a karaktere egy csapatnak.

Minden dicséret megilleti a játékosokat, hiszen humorral reagáltak az egészre, és ma már semmi sem látszott abból, amin tegnap keresztül mentek.

A délelőtti kétkapus gyakorláson is jól dolgoztak, a mérkőzésen pedig nagyszerűen játszottak – mondta a szövetségi kapitány.

Az utánpótlás-korosztályban világ- és Európa-bajnok Szécsi Marcell az Egyesült Államokból tért haza a válogatotthoz, ahol nagyon jól érezte magát: – Végigizgultam a meccset, nagyon örülök, hogy be tudtam mutatkozni, meglőttem az első gólomat és nyertünk, a csapat jól teljesített. Egyfajta eksztázist érzek most, nagyon boldog vagyok. Mindenki gratulált, az is nagyon jólesett.

Természetesen hoznom kell majd sütit a bemutatkozásért és a gólért is.

A magyar férfivízilabda-válogatott június végén, a margitszigeti világbajnoki főpróbán Spanyolország, Szerbia és Montenegró ellen csap össze a BENU-kupán.