Marco Rossi kipakolt a hazájában: „Semmire sincs idő a válogatottnál”

Luciano Spalletti számára csúfos véget ért a szövetségi kapitányi munka: csak bő másfél év, 24 meccs (12 győzelem és 6-6 vereség) jutott neki az egyre gyengülő olasz válogatott élén. A Norvégia elleni sima 0-3 után kirúgott, igaz, végül a Moldova ellen kiszenvedett 2-0-s győzelemmel búcsúzott szakembert hazájában nyilatkozva a védelmébe vette Marco Rossi.

Fájhat Marco Rossi feje: már hét éve birkózik a nehézségekkel, amikbe Spalletti belebukott / Fotó: AFP

A magyar válogatott szakvezetője elmondta: hiba úgy tekinteni az ő munkájukra, mint egy klubedzőjére, aki nap mint nap együtt dolgozhat a játékosaival. Márpedig, ha valaki, akkor Rossi tudja, miről beszél: lassan hét éve dolgozik szövetségi kapitányként; 76 mérkőzésével második a magyar örökranglistán Baróti Lajos (117) mögött.

Spalletti kirúgása? Ez a munka bonyolult, mert semmire sincs idő a válogatottnál.

Amikor a játékosok megérkeznek, visszatérnek a klubmeccsekről, csak segíteni lehet nekik felépülni a hétvége során elszenvedett fáradtságból. Aztán meg kell próbálni taktikailag dolgozni, olyan információkkal, amelyeket a pályán nem tudunk ellenőrizni. Csak egy igazi edzést lehet vezényelni a meccs előtt, egy edzést és egy befejező edzést. Ez más munka, mint egy (klub)edzőé – magyarázta Marco Rossi a nápolyi Radio KissKiss adásában.

Marco Rossi a PSG portugáljait méltatta

A 60 éves magyar-olasz szakember szerint az újságírók túl nagy felelősséget tulajdonítanak a szövetségi kapitányoknak, a játékosok helyett. Márpedig ők sokszor fáradtan érkeznek a válogatotthoz, és ha nem is utasítják vissza a meghívót, utána esetenként minden apróságra vagy betegségre hivatkoznak. Rossi a Bajnokok Ligája-győztes PSG portugál játékosait hozta fel ellenpéldaként, akik a megterhelő klubszezonjuk végén is nagyot alakítottak a Nemzetek Ligája-sikerre vezetett válogatottjukban. Közülük Nuno Mendes volt az NL-döntő legjobbja, de Joao Neves, Vitinha és Goncalo Ramos is játszott a spanyolverő csapatban.

– Ha van egyfajta összetartozás-érzés, akkor végül jönnek az eredmények – jelezte Marco Rossi, hogy mi a követendő példa számára.

Éppen a portugál válogatott ígérkezik a legnehezebb ellenfélnek a mieink számára a szeptemberben kezdődő világbajnoki selejtezősorozatban (a további riválisok: Írország, Örményország).