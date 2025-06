„Évek óta hiába kérem” – Dibusz kitálalt Gulácsiról

Dibusz Dénes a magyar labdarúgó-válogatott első számú kapusává lépett elő, noha eddig sem érezte magát másodrangúnak, akár Király Gábor vagy éppen az utóbbi években Gulácsi Péter mellett. A nemzeti tizenegyben 44-szer szerepelt, 34 éves Fradi-kapus erről az Eldoblak edzésre című YouTube-csatorna legújabb videójában többek között elárulta: a válogatottságtól nemrég visszavonult posztriválisával már 10 éves korukban szembekerültek egymással.

Dibusz Dénes és Gulácsi Péter (jobbra): 10 éves koruk óta összefonódott a pályafutásuk Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport

Dibusz ezzel kapcsolatban egy érdekes történetet is megosztott kettejükről.

– Mi nagyon régről ismerjük egymást. Van egy története 10 éves korunkból:

egy tornán egymás ellen játszottuk a döntőt, és erről neki, illetve a szüleinek van egy felvétele. De hát évek óta kérem, hogy keresse elő és mutassa meg, mert állítólag akkor ők megvertek minket.

Ha így nézem, akkor ez gyakorlatilag lassan már 25 éves ismeretség köztünk. Illetve 14-15 éves korunkban volt még egy kiválasztó a Népligetben, ahol szintén együtt szerepeltünk, ő akkor még a BVSC-ből jött, én meg Pécsről. Aztán az U21-es utánpótlás-válogatottban hozott minket újra össze a sors, és ott egyértelműen ő volt az első számú kapus és a csapat kapitánya is, ha jól emlékszem. Nekem már akkor nagyon nagy dolog volt már akkor, hogy egy olyan kapussal készülhettem együtt és láthattam testközelből, aki akkor már ugye a Liverpoolban fejlődött és pallérozódott napról napra – emlékezett vissza Dibusz.

Dibusznál és Gulácsinál többet beszélgetnek egymással a feleségeik

A kérdésre, hogy barátságról is beszélhetünk-e közöttük, a Fradi nyolcszoros bajnoka elmondta: hogy annak mondhassák magukat, ahhoz szerinte intenzívebb kapcsolat lenne szükséges, de...

– ...de azért kedveljük egymást, jóban vagyunk, időszakonként beszélünk egymással, a gyerekek is nagyon jól elvannak, a feleségek is sokat beszélgetnek. Ők többet is kommunikálnak nálunk.

Nagyon jó a viszonyunk, és ez nyilván hozzásegített minket ahhoz, hogy a válogatottban is minden nehezebb szituációt akár egymás segítségével meg tudtunk oldani és túl tudtunk lendülni

– mondta Dibusz Dénes, hozzátéve: a válogatottnál mindig csak a legjobbat akarta kihozni magából a csapat érdekében, meggyőzni az éppen aktuális szövetségi kapitányt, de sosem érezte úgy, hogy bárkivel is – korában Király Gáborral, az utóbbi években pedig Gulácsival – rivalizálnia kéne, netán "ledominálni" az edzéseken.