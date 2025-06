Dárdai Bence óriási örömhírt kapott, Szoboszlai után eredt

Újabb nagy elismerésként is felfogható, hogy Dárdai Bence piaci értékét immár 12 millió euróra (4,8 milliárd forint) becsüli a Transfermarkt. A szakportál több tucatnyi szempontot figyelembe vevő számításai alapján Dárdai Pál legifjabb, még csak 19 éves fia ezzel már a harmadik legértékesebb magyar futballista a rekorder Szoboszlai Dominik és a másik Premier League-légiós Kerkez Milos mögött.

A 19 éves Dárdai Bence (középen) már a harmadik legértékesebb magyar labdarúgó Fotó: mlsz.hu

Az édesapja és bátyjai (Dárdai Márton és Palkó) német másodosztályban ragadt klubjából, a Herthából tavaly nyáron az élvonalbeli VfL Wolfsburghoz igazolt Dárdai Bence számára az áttörés éve volt a 2024/25-ös szezon.

Dárdai Bence értéke a hatszorosára nőtt tavaly óta

A kezdeti kispadozás után, október végén valósággal berobbant a topligás középcsapatba; ifjú kora ellenére 25 tétmeccsen játszott; a klubja és a családja új korrekordereként szerezte meg az első gólját a Bundesligában; tavasszal ráadásul a magyar válogatottban is bemutatkozott. Mindezt tükrözi az is, hogy napra pontosan egy év alatt meghatszorozta a becsült piaci értékét. Tavaly ilyenkor még "csak" 2 millió euróra taksálták, majd ezt decemberben már meg is triplázták, az első válogatottsága után (március végén) 9 millió euróra emelték, most pedig hozzácsapták ennek a legutóbbi summának is a harmadát.

Dárdai Bence ezzel Szoboszlai nyomába eredt, hiszen a Liverpool magyar sztárját az ő életkorában – tehát szintén 19 évesen, 2020-ban – 12 és 15 millió euró (4,8 és 6 milliárd forint) közötti értékekre lőtték be a szakértők. A magyar futball csúcstartója akkoriban még az osztrák Red Bull Salzburg erőssége volt.