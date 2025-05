Lisztes Krisztiánhoz hasonlítják Marco Rossi új felfedezettjét

Az utóbbi hetekben a korábbi Rába-parti klasszisok közül többen is az élvonalbeli győriek egyik legjobbjának nevezték honlapunknak a 23 éves középpályás Vitális Milánt, aki nemcsak a játéktér középső harmadának centrumában, de a bal oldalon is emlékezetes teljesítményt nyújt. Nem csoda, hogy a középpályásra Marco Rossi szövetségi kapitány is felfigyelt, behívta őt a nemzeti csapat keretébe.

A győri Vitális (fehérben) a válogatottban is esélyt kaphat Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Az FTC-vel és a Dunaferr-rel összesen két magyar bajnokságot nyert, jelenleg az ETO utánpótlásának mestereként dolgozó Igor Nicsenko egyik győri trénere volt a júniusi, svédek és Azerbajdzsán ellen készülő Vitálisnak.

Olyan technikás, a támadásokat jól építő középpályássá nőtte ki magát, aki remekül lát a pályán, és mivel rúgótechnikája is átlagon felüli, pontos indításokkal operál

– jellemzett az ukrán Nicsenko, akit 18 találattal az 1995/1996-os élvonalbeli magyar bajnokság gólkirályává avattak. Az 54 éves kiválóságot arról kérdeztük, Vitális melyik korábbi magyarországi játszótársára emlékezteti? Erre habozás nélkül a fradista idősebb Lisztes Krisztián nevét említette.

"Pompásan szedi össze a labdákat, és ezen felül még a védekezésből is kiveszi a részét, ami igazán hasznos csapatjátékossá teszi. Remélem, eljut egy olyan szintre, mint egykoron Lisztes volt" – így Nicsenko.

A talentum Nyíregyházán ismerkedett meg a futballal, majd Győrbe került – ott Fehér Miklós-díjat is kiérdemelt -, később megfordult Debrecenben, és Dunaszerdahelyen szintén bizonyított. Jelenleg is a felvidékiek labdarúgója, de június utolsó napjáig a Győr kölcsönjátékosa. Bár még nem végleges, de nem kizárt, hogy a 900 ezer euró (363 millió Ft) értékű középpályás marad a Rába partján, egyébiránt a szerződése 2027. június 30-ig a Dunaszerdahelyhez köti.