Marco Rossi különös titkot árult el hazájában: vízilabdázó fia is csatlakozik a válogatotthoz

Csányi Sándor MLSZ-elnök pénteken bejelentette, hogy a szövetség 2030-ig szerződést hosszabbított a tisztét 2018 nyara óta betöltő Marco Rossival. A labdarúgó-válogatott olasz-magyar szövetségi kapitánya – akinek az eddigi megállapodása ez év végén járt volna le – ezzel kapcsolatban érdekes kulisszatitkokat is elárult az olasz sportsajtóban.

Marco Rossi fia is csatlakozhat a válogatott stábjához Fotó: Szabó Miklós/Nemzei Sport

A kisebb megszakításokkal 2012 óta a magyar labdarúgásban dolgozó, egykori Brescia-, Sampdoria- és Eintracht Frankfurt-futballistából lett edző a Sport Piacenzának az egész pályafutását felülelő interjút adott.

Marco Rossinak pólós fia is segíthet

A profi karrierje vége felé a Piacenzában is szerepelt Rossi beszélt többek között az olaszországi edzői buktatóiról, a Puskás-rajongó nagypapája révén gyerekkora óta ismert Honvéddal elért bajnoki címéről, és a magyar válogatott élén elért eredményeiről is. Sőt, a családjáról szólva kiderült, hogy az olasz válogatott kerettagságig jutott fia, Simone Rossi – aki jelenleg az OSC pólósa – rövidesen csatlakozik hozzá a magyar futballválogatott stábjában.

– A feleségem, Mariella kénytelen ingázni Pozzuoli és Budapest között, aztán ott vannak a gyermekeim, Gaia és Simone.

Az utóbbi, annak ellenére, hogy magas szintű vízilabda-karriert futott be, a következő hónapokban csatlakozik hozzám a válogatott stábjában

– nyilatkozta Marco Rossi.

A most 31 éves Simone Rossi már 2023-ban elárulta az M1 műsorában, hogy ez az álma, és tesz is érte: gyerekkorában ő is futballozott, az utóbbi években pedig edzői és mérkőzéselemzői képesítéseket szerzett.

Kapitányunk elmondta: ugyan több európai országból is kapott ajánlatot, de inkább marad, ahol van, és megpróbálja kivezetni a magyar válogatottat a 2026-os világbajnokságra.

Egy érdekesség: az Európa-bajnokság alatt (2021-ben - a szerző) Vialli, Mancini, Evani és Lombardo az olasz válogatottból megkeresett azzal, hogy én legyek a Sampdoria edzője . Nagyon hízelgő volt, de azt mondtam, hogy nem, az én világom már sok éve itt van

– mondta szövetségi kapitányunk, aki 1993-tól (egy évvel a Barcelona elleni BEK-döntő után) két szezont szolgált az akkor világsztárokkal teletűzdelt olasz csapatban, többek között Roberto Mancinival.