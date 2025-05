Sportágat vagy csapatot vált? Kerkez Milos hatalmasat villantott

Kerkez Milos nem tud leállni. Az első osztályú angol labdarúgó-bajnokságban, a Premier League-ben hétről hétre a legkeményebb ellenfelekkel szemben helytálló magyar focista a szabadidejében is állandóan mozgásban van. Két kutyasétáltatás közben kicsit megmozgatta a felsőtestét is a Bournemouth igencsak kelendő védője. A híresztelések szerint a Liverpool, az Arsenal és a Manchester United által is kiszemelt magyar válogatott játékos – ahogy a futballpályán, a világ legerősebbnek tartott bajnokságában – a húzódzkodó állványon sem jött zavarba.

Kerkez Milos a kapufát is eltolja, ha kell (Fotó: AFP)

Erős és ügyes

A 180 centiméter magas szélső védő szemmel láthatóan gyakran látogatja a konditermet. Lazán, erőlködés nélkül ment végig a kültéri pályán, ami kissé hasonít az öttusában a lovaglást váltó akadálypályára. Az idén debütált ORC némileg összetettebb, billenő létrákkal és gyűrűkkel nehezített. Vélhetően Kerkez azzal is megbirkózna, az más kérdés, mire menne a tusák közül vívásban vagy úszásban.

Kelendő Kerkez Milos

Arról persze szó sincs, hogy Kerkez Milos sportágat váltana, ugyanakkor beszédes a posztjában szereplő üzenete: „Állj mindig készen!”. Egyfelől úgy értelmezhető, hogy mindig bevetésre kész mint futballista. A szezonban a 40. mérkőzése előtt áll a klubjában. Másrészt készen állhat egy új kihívásra is, könnyen előfordulhat, hogy a nyáron csapatot vált. A legvalószínűbb célpontnak a Liverpool tűnik, de a Real Madrid és a Manchester City is érdeklődött iránta. Az újdonsült angol bajnoknál – ahogy a nemzeti csapatban – együtt játszhatna barátjával, Szoboszlai Dominikkel.