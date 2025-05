Győrbe vagy Felcsútra viszik a bajnoki érmeket? Titkolózik az MLSZ

Igencsak meg kell erőltetnie a szurkolóknak magukat, ha pontosan meg akarják mondani, vajon mikor volt utoljára ilyen szoros az OTP Bank Liga bajnoki címéért folyó küzdelem. Ugyanis az elmúlt hat esztendőben a Fradi már hetekkel a bajnokság vége előtt bebiztosította az aranyérmét, így kizárólag az volt a kérdés, hogy kik végeznek majd a dobogón a zöld-fehérek mögött. Minő érdekesség, hogy a zsinórban megnyert hat FTC-arany előtti két évben – a 2016–17-es és a 2017–18-as szezonban – viszont igencsak izgalmasra sikeredett a bajnoki küzdelem, hiszen előbbi esetében a Bozsik Stadionban dőlt el az aranyérem sorsa, amikor a Marco Rossi irányította Honvéd 1-0-ra verte Eppel Márton góljával a Videotont, és ezzel a győzelemmel szerezte meg a piros-fekete klub máig utolsó bajnoki címét.

Marco Rossi 2017-ben nyert utoljára aranyat a Honvédnak, a címvédő Fradi még a dobogóról is leszorult Fotó: Szabó Miklós

Nem lett bajnok a Fradi, szurkolói botrány az Üllői úton

Az említett kispesti találkozóra készülve abszolút nem volt nehéz dolga az MLSZ-nek, miszerint a bajnokavatásra hova vigye el a bajnoki trófeát, illetve az aranyérmeket, hiszen Kispesten egymással játszott a két bajnokjelölt. Nem úgy a 2002–2003-as szezon utolsó fordulójában, amikor a Fradi számított a legfőbb esélyesnek, ezért oda vitték az érmeket. Azonban a Debrecen elleni meccs 0-0-ra végződött, így az MTK lett a bajnok, mely Juhász Roland góljával 1-0-ra nyert Újpesten.

Itt már a hazai szövetségnek az Üllői útról hirtelen kellett átszállítania a bajnoki trófeát és az aranyérmeket Újpestre, hogy átadhassák a kék-fehér játékosoknak. Ugyanakkor az MLSZ-nek a Fradi-pályán történtekkel is kellett foglalkoznia, hiszen a csalódott hazai drukkerek betörtek a pályára, ferencvárosi és debreceni játékosokra is támadtak, sőt, lerúgták Szentes Lázár debreceni edző veséjét is, illetve nem kímélték saját csatárukat, Tököli Attilát sem. A focisták rohamrendőrök őrizetében menekültek a klubházba.

A Fradi 2004-ben visszaadta a kölcsönt a Debrecennek, helikopterezett a bajnoki trófea

Egy évvel később megismétlődött ugyanebben a szereposztásban – Fradi–Debrecen az Üllői úton és Újpest–MTK a Népstadionban – a bajnoki döntő, ám ebből a Pintér Attila vezette FTC került ki győztesen. Az utolsó fordulónak a Debrecen fordult elsőnek, második az Újpest, míg harmadik a Fradi, utóbbi egy szerencsés keresztbeverések esetén bajnok is lehetett. Nos, az FTC-nek igazságot szolgáltatott a sors, ugyanis amíg az MTK 1-1-es döntetlenjével keresztbe húzta a lila-fehérek bajnoki álmait, addig a Fradi 3-1-re verte a Lokit és bajnok lett.