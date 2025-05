Az igazi Fradi-szív – Marquinhos kisfia még Moszkvában is a zöld-fehérek indulóit énekli

Ahogy telt múlt az idő a 2024/25-ös bajnokságból, a szurkolók egyre többet emlegetik a nyár végén távozott Marquinhost. A Fradi korábbi szélsője nemcsak megtalálta a helyét a Szpartak Moszkvában, de immár alapemberként a remek játékával jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a Dejan Sztankovics edzette gárda versenyben legyen a dobogóért. Jelenleg ugyan az 5. helyen áll a fővárosi gárda, de odaérhet a harmadik helyre, igaz, mivel négy pontra van a 3. helytől, így már nemcsak a saját kezében van a moszkvai klub sorsa.

A Fradi korábbi szélsője, Marquinhos és jelenlegi csapata, a Szpartak Moszkva még odaérhet a dobóra az orosz bajnokságban Fotó: Spartak.com

A Fradi után a Szpartakban is bizonyított

Marquinhos jól érzi magát az orosz fővárosban, és elmondta, igazából minden játékosnak megvan a maga megszokott rutinja, edzések után elsősorban a regenerációra figyel, de emellett igyekszik minél több időt tölteni a családjával. A Transfermarkt szerint jelenleg 4,5 millió eurót érő szélső első orosz szezonjában jól teljesített:

a Premjer Liga: 25 meccs 7 gólpassz

Orosz Kupa: 9 meccs 2 gól 2 gólpassz

Ázsiai BL: 1 meccs 1 gól 1 gólpassz

Összesen: 35 meccs 3 gól 10 gólpassz.

Marquinhosért egyébként az orosz bajnokság elit klubjai álltak sorba, és végül a Fradi előző trénere, Dejan Sztankovics edzette Szpartak Moszkva lett a befutó, amely valamivel több mint ötmillió eurót fizetett a brazil szélsőért a zöld-fehéreknek. Ma már eltöltött annyi időt mindkét bajnokságban, hogy bőven van összehasonlítási alapja a két városról és a két klubról.

Marquinhos gólpassza az orosz bajnokságban:

– Két egyaránt lenyűgöző, gyönyörű helyről beszélünk, mind a két város más-más dolgok miatt fantasztikus. Budapest egy igazán szép hely, most is emlékszem rá, hogy ott mindenhol zajlott az élet. Szerintem a magyar és az orosz bajnokság is versenyképes, a csapatok között nincsenek nagy különbségek, szorosak a találkozók, jó az iram. A Fradi és a Szpartak Moszkva is sikerre éhes csapat, a céljaik megegyeznek, címeket akarnak nyerni, igaz, jelenlegi klubomnak ez most nem sikerült. Majd jövőre – mondta el a FradiMédia kérdésére Marquinhos.

Nem véletlenül szerették a Fradi szurkolói

Nem titkolja, a zöld-fehéreknél töltött szép időszakot, hiszen igencsak eredményes időszakot töltött el a Fradiban. A zöld-fehérek 2022 februárjában igazolták le 1,65 millió euróért a brazil Mineiro gárdájából.

három bajnoki cím

egy kupagyőzelem

Európa-liga nyolcaddöntős szereplés

87 meccs 12 gól 22 gólpassz fűződik a nevéhez.