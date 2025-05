Csank János elárulta, mi kell a Fradi trónfosztásához

Szombat este (19.45, tv: M4 Sport) a listavezető Ferencváros a Puskás Akadémiát fogadja a Groupama Arénában, és sokan azt mondják, ezen a találkozón eldől, hogy a Fradi zsinórban hetedszer, vagy pedig a Puskás Akadémia megalakulása óta először ünnepelheti a bajnoki aranyérmet. Csank János mesteredző, korábbi szövetségi kapitány szerint Fradi-siker esetén borítékolható a címvédés, ám azt is elmondta, mi kell a trónfosztáshoz.

Csank János szerint a Fradinál kiváló formában vannak a csatárok (Fotó: Mészáros János / Új Néplap)

„Ilyenkor a hazai pálya óriási előnyt jelent, ráadásul a kezdeti botladozás után a Ferencváros kezdi elkapni a fonalat” – magyarázta az exkapitány. „Három kiváló formába lendült csatár játszik, a középpályán is rendben van, talán a védekezése nem olyan stabil, de ettől még hazai pályán föltétlenül esélyes. Érdekes taktikai csata várható. Iksz esetén marad minden így, és bár a Fradinak nehezebb a sorsolása, ilyen lélektani helyzetben is képes nyerő meccseket hozni, akár Pakson, akár Győrött. Ha viszont a Puskás nyerni tudna, akkor már a saját kezében-lábában lenne a sorsa, és könnyen lehet trónfosztás.”

Csank János csak a Kecskeméttől köszönt el

A kiesés kérdéséről a mester úgy vélekedett, hogy nem szeretné ugyan a kecskemétieket megbántani, de az már korábban eldőlt, hogy nem tudnak az élvonalban maradni. Hogy melyik csapat lesz, amelyik szintén búcsúzni kényszerül, az minimum három ismeretlenes egyenlet. A Debrecen, a Nyíregyháza és talán még a Zalaegerszeg sem várhatja nyugodtan a záró csatákat.

„A rejtély számomra az, hogy a DVSC, amely sok gólt lőtt, miként kerülhetett ilyen helyzetbe. De a válasz megvan: a sok rúgott gól ellenére sokat is kapott, ezért bármi is lesz a bajnokság végeredménye, a korábbi hétszeres bajnok debreceniek szereplése számomra azért is különösen nagy csalódás, mert a városban szereztem a diplomámat” – zárta Csank János.