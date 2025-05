Ancelotti távozik a Real Madridból, Lőw Zsolt helyére kerülhet

Nem titok már, komoly változások lehetnek idén nyáron a Real Madridnál. Carlo Ancelotti vezetőedző mindenképpen távozik, vele kapcsolatban a brazil válogatott mellett az arab bajnokságot emlegetik csúcsgázsiért. Elképzelhető, hogy a fia, Davide a Bundesligában vállal munkát, mégpedig Gulácsi Péter és Orbán Willy csapatánál.

Carlo Ancelotti évek óta együtt dolgozik fiával (balra) Fotó: Image Photo Agency

Davide Ancelotti 2016 óta segíti édesapja munkáját, együtt dolgoztak a Bayern München, a Napoli és az Everton együttesénél. Most úgy tűnik, önálló lábra áll, a 35 éves fiatalember valóban képbe került a Leipzig együttesénél. A lipcseiek márciusban a szezon végéig nevezték ki Lőw Zsoltot, állandó edzőt azóta is gőzerővel keresnek. Szóba került már két világbajnok focista, a spanyol Cesc Fabregas és a francia Thierry Henry neve is, de elképzelhető a Crystal Palace-t FA-kupa döntőbe vezető Oliver Glasner érkezése is - írja a Bild.

Együtt nyert BL-t az Ancelotti család

Davide Ancelotti 22 éves korában vonult vissza a focitól, azóta készül az edzői pályára. Édesapja oldalán két Bajnokok Ligáját is nyert, 2022-ben és 2024-ben a Real Madriddal. Öt nyelven beszél, és mivel ült a Bayern München kispadján is, pontosan tudja, mi várhatna rá a Bundesligában.