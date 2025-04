„Ha kiszakad a gólzsákja” - Varga Barnabás gólkirályi címére számít Bozsik Péter

A debreceni Bárány Donát és a paksi Böde Dániel holtversenyben 12-12 góllal vezetik az NB I góllövőlistáját. Utóbbi, a 38 éves veterán annyak ellenére áll az élen, hogy kezdőként csupán ötször kapott lehetőséget, a Paks edzője, Bognár György leginkább csereként számol vele. Bozsik Péter korábbi szövetségi kapitány ennek ellenére úgy véli, a ferencvárosi Varga Barnabás fejére kerül(het) a képzeletbeli korona. Varga a 2022-23-as idényben paksi színekben 26 góllal nyert, rá egy évre FTC-játékosként (20 találat) ismételt, azaz megszakítás nélkül triplázhat.

Varga Barnabás sorrendben harmadszor lehet gólkirály

12 gólos: Bárány Donát (Debrecen)

- Fordulékony és mivel alacsony a súlypontja, ha egyszer a kapu felé fordul, nehéz megakadályozni a gólszerzésben; ő a magyar Gerd Müller – vélte Bozsik Péter.

12 gólos: Böde Dániel (Paks)

- Robusztus alkat, remekül fedezi a labdát, fejjátéka kiemelkedő, 38 életévének rutinjáról nem is szólva. Kérdés, a hátralévő fordulók során hány játékpercet kap.

11 gólos: Tóth Barna (Paks)

- Óriásit fejlődött, a játéka letisztult. Nem csak eredményes, de előkészíti a társainak is a gólhelyzetet.

10 gólos: Brandon Domingues (Debrecen)

- Teljesítménye azért elismerésre méltó, mert gyakran lát el középpályás-feladatot is, ezért ritkábban ér lőtávolba.

10 gólos: Marin Jurina (MTK)

- Jól érzi a kaput, fejjel és lábbal is többnyire pontosan céloz.

10 gólos: Nagy Zsolt (Puskás Akadémia)

- Amennyiben a középpályán, esetleg hátvédként játszatják, kevesebb esélye lesz arra, hogy szaporítsa a góljai számát.

10 gólos: Varga Barnabás (Ferencváros)

- Az eddigi találkozóin az előkészítésből is alaposan kivette a részét. Talán azért szerzett relatíve kevés gólt, mert csak mostanra alakult ki az Alekszandar Pesiccsel való közös játéka. Az a típusú támadó, akinek, ha kiszakad a gólzsákja, nehéz lesz megállítani, és ez hamarosan be is következhet.

9 gólos: Lamine Colley (Puskás Akadémia)

- A felcsútiak játékrendszere nem annyira direkt támadó szellemű, mint például a Paksé, ezért a csatárai ritkábban érnek oda az ellenfél kapujának körzetébe. Colley se mindig befejező játékos, ezért az első helye aligha valószínű.