Új országok, brutális meccsek, világsztárok... – Így tér vissza idén a HELL Boxing Kings

Idén berobban a küzdősport új korszaka! A HELL Boxing Kings nemcsak visszatér, de nagyobbat szól, mint valaha: új országok, brutális meccsek, világsztárok... 15 000 jelentkező. 160 kiválasztott harcos. 7 bajnok. És ez csak a kezdet volt.

Új régiók, új sztárok

2025-ben a verseny négy országban lesz jelen, ezzel a magyar ringeken túlnőve valódi nemzetközi küzdőtérré válik. Az öt grandiózus eseményt felvonultató új szezon augusztustól decemberig tart, tele visszatérő bajnokokkal, influenszer-sztárvendégekkel és adrenalintól feszülő összecsapásokkal.

Több mint sport

A HBK a sport erejét ötvözi a világszínvonalú szórakoztatással, sztorikban, élő show-kban és digitális jelenlétben is tarolva – TikTokon, Instagramon, YouTube-on keresztül köti magához a rajongókat. Exkluzív kulisszatitkokkal és interaktív tartalmakkal a nézők most még közelebb kerülhetnek a ring izgalmaihoz.

Roy Jones Jr. visszatér

A projekt fővédnöke a bokszvilág legendás alakja, Roy Jones Jr., aki négy súlycsoport világbajnoka, és most a HELL Boxing Kings arca.

„Idén új szintre emeljük a HELL Boxing Kings-et. A szórakoztatóipar legismertebb szereplőivel tárgyalunk, és nem félünk még nagyobb lépéseket tenni. Az egész koncepció teljes átalakuláson ment keresztül, hogy még nagyobb értéket kínálhassunk a rajongók számára. Emellett továbbra is azon dolgozunk, hogy mi legyünk az abszolút vezető és a meghatározó erő a bokszvilágban, és nem állunk meg. 2025-ben a fő fókusz az új régiókon lesz, és ezúton megerősíthetjük az információt is, miszerint augusztustól decemberig öt lenyűgöző gálára kerül sor. A rajongók így nemcsak több kiélezett küzdelemre, hanem még több meglepetésre is számíthatnak” – mondja Mádi Tamás, a HBK ügyvezető igazgatója.

A visszaszámlálás elindult – augusztusban robban a bomba!