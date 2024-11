Telt házzal és soha nem látott Las Vegas-i látvánnyal nyitott a HELL Boxing Kings

Vasárnap este Miskolcon, a DVTK Arénában zajlott le a nagyszabású HELL Boxing Kings versenysorozat első eseménye, amely 1 millió dolláros összdíjazással és a különböző súlycsoportok győzteseinek járó WBO övvel csábította a legjobb hazai és nemzetközi ökölvívókat. A magyar rajongók mellett több országban is figyelemmel követték a látványos Las Vegas-i stílusban kivitelezett show-t, amelyet a nézők milliói az RTL-en és a YouTube-n élőben nézhettek végig.

Elképesztő mérkőzéseket hozott a HELL Boxing Kings versenysorozat első eseménye (Fotó: RTL)

A telt házas arénában hazai kedvencek és hírességek mellett európai sztárbokszolók is ringbe léptek. A HELL Boxing Kings első élő elődöntőjének közvetítése rendhagyó módon a HELL Boxing Kings Youtube-csatornáján kezdődött. Az esemény exkluzivitását tovább növelte a jelenlévő bokszlegenda, Roy Jones jr., aki szenvedélyesen hangsúlyozta a sportág népszerűsítésének fontosságát: „Létfontosságú, hogy az ökölvívást világszerte életben tartsuk, különösen Európában.”

Hazai sztárok a ringben

A magyar nézők körében nagy figyelmet kapott Brasch Bence, a népszerű színész és zenész, aki a kétméteres szlovák TikTok-sztárral, Samuel Jeseterrel csapott össze a ringben. Az első menet elején Brasch néhány kemény ütést kapott a szlovák óriástól, aki próbálta sarokba szorítani ellenfelét. A színész azonban gyorsan kitapasztalta, hogy milyen távolságot érdemes tartania, és pontos, fejre irányzott ütésekkel kezdte megtörni Jeseter támadásait. Brasch tiszta és precíz fejütései hamar előnyhöz juttatták, bár a menet végén ő is kapott egy nagy ütést az orrára. A szakkommentátorok, köztük Kovács Kokó István és Bertók Róbert, megjegyezték, hogy az ütés erejét még a fülhallgatóikon keresztül is hallani lehetett, ami jól mutatta, milyen intenzív összecsapás zajlik.

A második menetben Brasch folytatta a pontos ütések sorát, de Jeseter továbbra is keményen állta a támadásokat, mintha meg sem érezte volna azokat. Kokó találóan „utcai harcosként” írta le Jeseter stílusát, és az összecsapást az „óriások csatájának” nevezték. A harmadik menet főként a két versenyző ölelkezéséből és lassítási kísérleteiből állt, ami mindkét félnek lehetőséget adott, hogy erőt gyűjtsön és taktikusan kezelje a helyzetet. A negyedik menetben Brasch néhány újabb tiszta fejütést vitt be, bár Jeseter továbbra is próbált ellenállni. A bírói döntés végül Brasch javára született, amit a hazai közönség hatalmas ovációval fogadott. A színész a találkozó után elmondta, néhány pofont neki is lábon kellett kihordania, mivel az ellenfele kemény dió volt. Megjegyezte továbbá, hogy élete egyik legnehezebb mérkőzése volt a Jeseterrel vívott küzdelem, bár a java még hátravan.