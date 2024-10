Gelencsér Timi: „Sajnos nem beszélünk erről eleget...”

Gelencsér Timi nagyon nagy állatbarát és szívügyének érzi, hogy az állatok világnapján hangot adjon a felelősségteljes állattartás fontosságának, amelyre még mindig nem fordítunk elegendő figyelmet.

Gelencsér Timi kutyája, Füge nagyon barátságos és ragaszkodó kutyus (Fotó: Szabolcs László)

Gelencsér Timi az örökbefogadás mellett

Timi júniusban vesztette el Licsi nevű kutyusát, mint mondja, az utána maradt űrt nagyon nehéz betölteni, noha nem vele élt, de az első kutyája volt és még mindig nagyon hiányzik neki. Füge vigaszt nyújt neki, aki rendkívül békés, jó természetű kutya.

„Fügének a szárított sajt a kedvence, másnál egy hónapig is eltart, mire elfogy, nála inkább 2-3 nap. Ilyet kap most tőlem ajándékba. Van a házunkban egy kutyakávézó is, ahol kutyáknak való finomságokat lehet kapni, biztosan elviszem oda is és kap még valami rágcsálnivalót.”

Én az állatok világnapját általában arra használom fel, hogy újból és újból felszólalok a felelősségteljes állattartásról, mert sajnos még mindig nagyon sok gazdi nincs tisztában egy csomó , íratlan és írott szabállyal. Fontosnak tartom, hogy azok, akiknek már van állata és tapasztalata, kommunikáljon kifelé azoknak, akik nem feltétlenül mélyültek el ebben a témában.

– kezdi Timi.

Égetőnek érzem az örökbefogadás problémáját is, ugyanis úgy látom, hogy még mindig jobban szeretnek újonnan kutyát vásárolni az emberek, mint örökbe fogadni, pedig egy-egy állatmenhelyen több száz kutya is várakozik gazdira, egytől egyig cukik és szerethetők. El kell menni és megnézni őket. A napokban voltam pont tápadományt adni, több száz kilót vittünk, de egy 400 fős kutyaállomány esetében még ez a döbbenetes mennyiség is simán elfogy egy-két hét alatt.

Timi elmesélte, hogy a menhelyeken az érzékenyebb, hasfájósabb kutyáknak szokták eltenni a tápszereket és akiknek semmilyen érzékenységük nincsen, azoknak főznek, mert úgy jóval gazdaságosabban jönnek ki anyagilag.

Füge nehezen illeszkedett be

A HELL Boxing Kings műsorvezetője szerint Füge mára teljesen elfogadta őt, de az elején azért nem volt zökkenőmentes a kapcsolatuk.

„Nem járt kutyaiskolába, mert egyéves volt, amikor örökbe fogadtuk. Akkor még semmit nem tudott, az oltási könyvében is három különböző név volt beleírva.”

Sok idő volt, mire a bizalmába fogadott minket, azóta viszont issza a szavainkat. Most már simán szabadon engedem futás közben, mert ha odahívom, tudom, hogy biztosan odajön mellém és nem fog kirohanni a kocsik elé sem.

„Sokszor eszembe jut, amikor valami trükköt csinálunk, például dupla pacsi, vagy szurikáta póz, hogy Licsi ezeket már mind tudta. Füge is elképesztően békés, ragaszkodó, szerethető kutyus.”