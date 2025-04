Felfelé bukott a magyar fociedző az NB I gyilkos hajrájára

Hat mérkőzéssel az NB I-es labdarúgó-bajnokság vége előtt megvált Pető Tamástól és a helyére Tímár Krisztiánt nevezte ki vezetőedzőjéül a Fehérvár FC. A Székesfehérváron élő tréner megbízása kézenfekvő megoldás volt a hátralévő meccsekre – hivatalosan ugyan nem közölték a megállapodás részleteit, de a Csakfoci szerint akár kiesik, akár bennmarad a csapat, új tárgyalásokra lesz szükség a felek között.

Tímár Krisztián jobban álló csapatnál talált munkát a nyíregyházi menesztése után Fotó: fehervarfc.hu

A Vidit korábban játékosként, majd utánpótlásedzőként is szolgált 45 éves edző feladata, hogy sorozatban öt nyeretlen mérkőzés (három döntetlen, majd két vereség) után felrázza a fehérvári csapatot és benntartsa az NB I-ben. Érdekesség, hogy Tímárt nyolc nappal ezelőtt küldték el Nyíregyházáról, zsinórban hat nyeretlen bajnoki (két döntetlen, majd négy vereség) után. Az eddigi gárdája a hétvégi győzelmével – már utódával, Szabó Istvánnal a kispadon – 27 forduló során szerzett 27 ponttal éppen fellépett a kieső helyről a 10. pozícióba, de a most átvett Fehérvár még mindig három ponttal és két hellyel jobban áll a Szparinál.

Tímár a Vidinek nem mondhatott nemet

– Ez – Fehérváron élőként – egy olyan felkérés volt a Viditől, úgy, hogy Szalai Tamás kollégámmal mindketten játszottunk és edzőként is dolgoztunk már itt, amire nem lehetett nemet mondani. A tudásunk legjavát adva akarjuk kiharcolni a bennmaradást. (...)

Nehéz a sorsolás, de bízom a csapatban és a saját munkánkban is, hogy tudunk új impulzust adni.

Mindenkitől 100%-ra van szükség a bennmaradáshoz – nyilatkozta a Vidi honlapjának az új vezetőedző.

A gyenge formában lévő Fehérvár az utóbbi hetekben egyre közelebb sodródik a kiesőzónához; most négy ponttal előzi meg a 11. Debrecent, és az alsóházból a legnehezebb a sorsolása. Tímár Krisztián vasárnap (13:15, tv: M4 Sport) hazai pályán mutatkozik be új posztján a 4. MTK ellen, de a hátralévő ellenfelek között van még a 2. Puskás Akadémia, a 3. Paks, az 5. Győr és az éllovas Fradi is, mielőtt az utolsó fordulóban a kiesőjelölt DVSC-t fogadná.

Az NB I kiesőjelöltjeinek állása hat fordulóval a szezon vége előtt: 8. Fehérvár 30 pont, 9. ZTE 29, 10. Nyíregyháza 27, 11. Debrecen 26, 12. Kecskemét 21.