„Nem volt egyszerű megélni” – új erőre kapott a Fradi elfeledett magyar játékosa

A Ferencváros eredményes hetet zárt, szerdán a MOL Magyar Kupában, majd vasárnap a labdarúgó NB I-ben is legyőzte az ősi rivális Újpestet. A bajnokságban a Puskás Akadémia pontokat hullajtott, a Fradi így két pontra megközelítette a listavezetőt. További öröm a zöld-fehéreknek, hogy Szalai Gábor hosszú idő után biztató játékkal rukkolt elő.

Szalai Gábor (jobbra) egyre többet játszik a Ferencvárosban / Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport



A 24 éves játékos a Kecskemétben mutatott teljesítményével sok klub érdeklődését felkeltette, 2024 januárjában Svájcba szerződött. Tavaly nyáron a Fradi megvásárolta a Lausanne-Sporttól, azonban sokáig nem hozta a tőle elvárt teljesítményt.

Az Európa-ligában és a bajnokságban is vesztes mérkőzéseken kezdett, a Debrecen ellen már 31 perc alatt begyűjtött két sárgát, csapata pedig 5-4-re kikapott. Az akkori edző, Pascal Jansen nem sok játéklehetőséget biztosított neki és a kezdetben Robbie Keane is a kispadon számolt vele. A Kecskemét és a Diósgyőr ellen már beállt a padról, ezt követte a két Újpest elleni találkozó, amit egyaránt végigjátszott.

„Bár korábban is volt már pár mérkőzésem, a bajnokságban a vasárnapi volt az első alkalom, hogy kilencven percet játszhattam. Az, hogy ezt éppen az Újpest elleni derbin tudtam véghez vinni, természetesen plusz, de bárki más ellen is ugyanennyire örültem volna neki. Mindez pluszmotivációt jelent a jövőre nézve” – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Szalai Gábor, aki a nehezebb elmúlt hónapokról is mesélt.

„Nem volt egyszerű megélni azt, hogy nem játszom, annyira nem voltam hozzászokva ehhez, ahol eddig szerepeltem, mindig számoltak velem. Ez is egy tapasztalat volt. A kemény munkában hittem eddig is, amit lehetett, megtettem, és reméltem, hogy az elvégzett munka ki fog fizetődni a jövőben.”

Szalai Gábor élvezi Keane bizalmát

A magyar válogatott keretébe többször meghívást kapó középhátvéd ezt követően Robbie Keane-ről is szót ejtett.

„Nem könnyű arra válaszolni, hogy minek köszönhetem Robbie Keane bizalmát. A vezetőedző becserélt a Kecskemét, majd a Diósgyőr ellen is, és azt a visszajelzést kaptam, hogy jól játszottam. Úgy érzem, szépen lassan fel tudtam építeni a bizalmat, de tudom, hogy ez még csak az út eleje, a folytatásban is szeretném még ezt meghálálni.”