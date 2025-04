Fontos szabályt hoztak az amerikaiak, Messi komoly veszélyben lehet

Lionel Messi 2023 nyarán hagyta ott a Paris Saint-Germain és úgy döntött, hogy egy teljesen új kalandba vág bele. A célállomás az amerikai labdarúgó-bajnokságban szereplő Inter Miami lett, ahol eddig Messi remekül érzi magát. Ahhoz, hogy a nap 24 órájában biztonságban legyen, az argentin zseni külön testőrt kapott mellé Yassine Chueko személyében, aki a meccsnapokon is őrzi őt és ha kell, azonnal berohan a pályára, ha úgy látja, Messi bajban lehet. Ez azonban mostantól nem így lesz.

Lionel Messit hátrányosan érinti az MLS új szabálya / Fotó: AFP

Az MLS azonban nemrég új biztonsági előírásokat vezetett be, melyek értelmében Chuekónak immár tilos a mérkőzések során készenlétben állnia az oldalvonal mellett és szükség esetén beavatkoznia a pályán. Az észak-amerikai fociliga ezentúl a saját hatáskörérének tekinti Messi védelmét, ám a 37 éves játékos testőre szerint az ő munkájára továbbra is nagy szükség van, vette észre az Origo.

Messi testőre nem ért egyet az új szabállyal

„Hét évig dolgoztam Európában a Ligue 1-ben (francia élvonal – a szerk.) és a Bajnokok Ligájában, és csak hatan rohantak be a pályára. Mióta az Egyesült Államokba jöttem, 20 hónap alatt már 16 szurkoló jutott be. Itt hatalmas gondok vannak, de nem én vagyok a probléma, hadd segítsek Messinek” – reagált a döntésre Messi testőre, aki olyan harcművészetekben is otthonosan mozog, mint a taekwondo és a box, korábban pedig az amerikai haditengerészet különleges alakulata, a Navy SEALs tagja volt, harcolt Afganisztánban és Irakban is.

Az Inter Miami a bajnokságban legközelebb április 7-én, magyar idő szerint hajnali 1-kor lép pályára a Toronto ellen. Messiék öt mérkőzést követően 13 pontot gyűjtöttek, amivel vezetik a keleti tabellát.