Messi eltűnt Amerikában, barátja alázta meg

Lionel Messi nagyszerű formában kezdte az idei szezont az Egyesült Államokban, első három tétmérkőzésén két gólt és két gólpasszt jegyzett az Inter Miamiban. Ezt követően azonban egy apróbb sérülés miatt nem szerepelt a Houston Dynamo elleni meccskeretben, majd a jamaicai Cavalier elleni Champions Cup odavágón is hiányzott. Azóta a 37 éves argentin zsinórban két találkozót a kispadon kezdett meg, ami miatt honfitársának, Javier Mascheranónak rögtön magyarázkodnia kellett.

Lionel Messi (középen) a cserepadon ragadt Amerikában / Fotó: AFP

Mascherano a tavalyi szezon után vette át az Inter Miami irányítását, aki eddig a barátságos mérkőzéseket is beleszámítva 13 mérkőzésen 11 győzelmet és két döntetlent szerzett. Kritikát azonban így is kapott Messi mellőzése miatt, aki a Charlotte elleni bajnokin végig a padon ült, a Cavalier elleni visszavágón pedig bő 35 percet kapott (gólt is szerzett ez idő alatt).

„Őszintén szólva a Charlotte elleni bajnokin már terveztük, hogy játéklehetőséget adjunk neki, de sajnos emberhátrányba kerültünk. Onnantól úgy döntöttünk, hogy tekintve az előző sérülését, nem küldjük pályára. Nem akartunk kockáztatni” – magyarázkodott Javier Mascherano.

Messiék naptára besűrűsödött

Az új vezetőedző azért szeretné többet pihentetni Messit, mert az Inter Miami naptára meglehetősen sűrű egyelőre.

„Ez egy hosszú szezon számunkra, de készen kell állnunk, ami nem egyszerű. Három-négynaponta játszunk. Fáradtak vagyunk, a keret mélysége nem túl ideális. Van néhány sérültünk, de haladnunk kell tovább. A futballban két véglet létezik: kifogások és eredmények. Mi az eredményeket választottuk” – tette hozzá Mascherano.

Az Inter Miami legközelebb magyar idő szerint hétfő hajnalban, az Atlanta United ellen lép pályára az MLS-ben.