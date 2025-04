PSG-tulajtól a világsztárokig: bámulatos kapcsolatrendszere van a magyar fociedzőnek

Vezetőedzőként a Bundesliga-bemutatkozására készül Lőw Zsolt, aki a szombati (15:30, tv: Aréna 4) RB Leipzig–Hoffenheim meccset felvezető sajtótájékoztatóján többek között elárulta: soha nem kapott annyit sms-t, mint a lipcsei kinevezése után.

Lőw Zsolt (balra) a Bayern-sztár Joshua Kimmichtől is kapott gratuláló üzenetet / Fotó: DeFodi Images

Gulácsi Péter és Orbán Willi új magyar trénere korábban pályaedzőként ért el nagy sikereket olyan sztárkluboknál, mint például – Lipcse után – a Paris Saint-Germain, a Chelsea vagy éppen a Bayern München. A Magyar Nemzet emlékeztet: az angol csapattal Bajnokok Ligáját, a némettel és a franciával pedig bajnoki címet nyert Thomas Tuchel jobbkezeként. Lőw most először, a szezon hátralévő heteire vállalt vezetőedzői feladatot, amihez minden korábbinál többen gratuláltak neki.

Világhírű nevekkel van tele Lőw telefonja

Azt hiszem, volt már néhány nagy pillanatom a pályafutásom során, azonban még soha nem kaptam annyi sms-t, mint most. Ez már nagyon extrém…

– mondta, majd neveket is sorolt: a gratulálók között ott volt az immár az angol válogatott szövetségi kapitányaként dolgozó Tuchel, s két másik szakember is, akik mellett Lőw másodedző volt: Ralf Rangnick és Adi Hütter. De a PSG és a Chelsea tulajdonosai is írtak neki sms-t – előbbi, a katari Nasszer al-Kelaifi jól ismert szereplő a nemzetközi futballban.

"Elmondhatom, nem titok, hogy Joshua Kimmich, Leon Goretzka és néhány másik Bayern-játékos is üzent nekem, továbbá vezetőségi tagok is. Mindez megerősítés számomra, hogy jó úton járok" – tette hozzá Lőw Zsolt.