Lewis Hamilton csődöt mondott, semmi sem sikerül

A sport mellett az üzletben sincs szerencséje Lewis Hamiltonnak. A Sun értesülése szerint Angliában az összes azon hely bezárt, mely pilóta étteremláncához tartozott. A hétszeres világbajnok még 2017-ben, többek között Leonardo Di Caprióval együtt nyitotta meg vegán burgerezőjét.

Lewis Hamilton egyelőre sikertelen 2025-ben Fotó: NurPhoto via AFP

Az angliai bezárások miatt 150 munkahely szűnt meg. Korábban a tulajdonosok New Yorkban és Milánóban is megnyitották üzletüket, korábban azok is bezártak.

A vállalkozók nehéz döntéseket hoztak az angliai éttermek bezárásával

- nyilatkozta a cég kommunikációs munkatársa.

Hamilton a Ferrarival is szenved

A 40 éves Hamilton idén mutatkozott be a Ferrari volánja mögött. Egyelőre nem találja az összhangot az autóval, az összetettben csak a hetedik helyen áll.