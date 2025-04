Súlyos sérülés, négyéves kislányának hálálkodik a magyar gólkirály

Tavaly júliusban az AEK Larnaca elleni Konferencialiga-selejtezőn keresztszalag-szakadást szenvedett Hahn János, aki a paksi együttes tagjaként 2021-ben gólkirály lett az NB I-ben. A 30 éves támadó nyolc hónapon át nem játszott, és a Paksi FC NB III-as csapatába tért vissza. Sikerrel tette, gólt szerzett a Dunaharaszti MTK elleni 2-0-ra megnyert mérkőzésen. Hahn János a TEOL-nak elárulta, a rehabilitációja alatt kislánya is segítette az erőnléti munkát.

Hahn János újra pályára lépett Fotó: Molnár Gyula

„A nyolc hónap kihagyás hosszú idő. Fokozatosságot kell előtérbe helyezni, hiába érzem mentálisan és fizikálisan is erősnek magam. Fejben tudtam, hogy hosszú procedúra elé nézek és ezért nem estem pánikba. Ebben az is segített, hogy a rehabilitáció a tervek szerint haladt. Fizikálisan pedig a négyéves kislányom foglalt le” – fogalmazott a paksi csatár, aki még nem tudja, mikor térhet vissza az NB I-es csapatba, amely a harmadik helyen áll, mindössze két pont a hátránya a listavezető Ferencváros mögött. „A legjobb taktika most is az, ami az előző szezonban már bejött, hogy csak a következő mérkőzésre kell koncentrálunk. Ha nem is sorsdöntő, de lélektanilag sokat jelentene, ha meg tudnánk előzni a második felcsútiakat.”