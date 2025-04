Égszakadás-földindulás, Dárdai Pál fia súlyos döntésre kényszerül

Utolsó három bajnoki meccsét megnyerte a Hertha BSC labdarúgócsapata a német Bundesliga-másodosztályban. Hasonlóra legutóbb – még az élvonalban – 2019-ben, Ante Covic idején volt példa, tíz edzővel a most dirigáló Stefan Leitl előtt. Ezzel a minisorozattal a már a kieséstől fenyegetett klub felkapaszkodott a középmezőny aljára, és optimistán várhatja a szombati, Darmstadt elleni hazai folytatást is. Annál inkább aggódhatnak a berliniek a nyáron várható, földrengésszerű változások miatt, amelyek Dárdai Pál fiait is érintik.

Dárdai Márton nyáron először elhagyhatja a nevelőegyesületét Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Bild szerint a fokozódó anyagi nehézségek arra kényszerítik a Hertha vezetőit, hogy a másodosztályban ragadva pénzzé tegyék, akit csak tudnak. A kiesés után tavaly elért 9. helyezés, majd az idei pokoljárás (jelenleg: 12. pozíció) alapján amúgy sem túl acélos jákoskeretből hat értékes futballistát dobhat piacra Dárdai Pál imádott klubja. A legtöbbre taksált 19 éves tehetség, Ibrahim Maza mellett a közönségkedvenc Fabian Reese, valamint Derry Scherhant, Michael Cuisance, Pascal Klemens és Dárdai Márton kerülhet eladósorba.

Maza 9,5 millió eurós (3,9 milliárd forint) kivásárlási árát akár olyan érdeklődő nagycsapatok fizethetik ki, mint a Bundesliga-címvédő Bayer Leverkusen, az AC Milan vagy éppen a Manchester City. A másik nagy értékként kezelt Reeséért pedig 8 millió eurót (3,2 milliárd forint) remélnek az érte sorban álló élvonalbeli klubok egyikétől. A többiekért alacsonyabb összegek folyhatnak a kasszába.

Dárdai Márton visszatérhet a Bundesligába?

Dárdai Pál középső fia, a magyar válogatottba alapemberként beépült Dárdai Márton is felkeltette már több Bundesliga-csapat érdeklődését. Az utóbbi hónapokban a Wolfsburg (öccse, Dárdai Bence klubja), az Augsburg (ott Szabics Imre a másodedző) és a Werder Bremen került szóba vele kapcsolatban.

A Hertha-vezetők dolgát nehezíti, hogy a kerettagok közül lejár rengeteg játékos szerződése. Ők tehát ingyen távozhatnak, ha nem tudják vagy nem akarják megtartani őket.

A másik Dárdai-fiú, a sokat mellőzöt Dárdai Palkó szerződése 2027 nyaráig érvényes Berlinben; a szélsőt már télen is csak az új edző érkezése miatt nem engedték eligazolni.