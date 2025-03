Gyújtogattak Liverpoolban: Szoboszlai barátját a pokolra kívánják

Hivatalosan még be sem jelentették a távozását, de az egyre biztosabbá váló Real Madridba igazolása hírére Trent Alexander-Arnold ellen fordultak a Liverpool-drukkerek. Szoboszlai Dominik csapattársa és egyben legközelebbi barátja az egyik legnagyobb kedvencből egy csapásra gyűlölt és megvetett közellenség lett, miután kiderült, hogy nem hosszabbítja meg a szerződését az angol sztárklubban.

Árulóként kezelik a Liverpool-szurkolók Szoboszlai legjobb barátját, Alexander-Arnoldot (balra)

Fotó: Visionhaus

Alexander-Arnold 2016-tól, 17 éves kora óta tagja a Vörösök profi keretének; eddig összesen 349 tétmeccsen 22 góllal és 87 gólpasszal szolgálta a Liverpoolt. Utóbbiak közül a legemlékezetesebb a 2019-es BL-győzelemhez vezető út meccséhez kötődik: a Barcelona elleni elődöntő idegenbeli 3-0-s veresége után az ő két asszisztja is kellett a hazai 4-0-s fordításhoz, a végeredményt a szemfülesen elvégzett szöglete után állította be Divock Origi.

Ez a beadás már 20 évesen élő legendává tette Alexander-Arnoldot a Liverpool-rajongók szemében – most viszont azt a jelenetet is arra használják föl, hogy megalázzák: egy manipulált fotón jelenlegi fiatal posztriválisára, a 21 éves Conor Bradleyre cserélték, hogy még a múltját is kiradírozzák.

Corner taken quickly, ORIGIIIIIIIIII pic.twitter.com/cfUz0vl1BC — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) March 25, 2025

Sokan azt követelik, hogy Szoboszlai barátja a nyári távozásáig ne léphessen pályára, sőt még a remélt bajnoki cím ünneplésén se vehessen részt.

Szoboszlai barátját a pokolba kívánják

„Mellőzném Trentet a szezon hátralévő részében. Ne legyen részese itt többé semminek! Ne hagyják elbúcsúzni se! Ne ülhessen még a kispadra se, ne vehessen részt a bajnoki ünneplésen! Nézze otthonól a csapatot” – posztolta például egy közel 400 ezer követővel büszkélkedő Liverpool-szurkolói oldal az X-en, míg más odáig ment, hogy dühében elégette az árulónak minősített korábbi kedvenc mezét.

A jelenleg sérült jobbhátvéd nevelőegyesülete színeiben nyert Bajnokok Ligáját, európai Szuperkupát és klubvilágbajnokságot, illetve angol bajnoki címet és Szuperkupát, FA Kupát és kétszer Ligakupát.