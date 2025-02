"Elképzelni sem tudtam, hogyan tovább" - A Fradi hőse drámai vallomást tett veszteségéről

Másfél hónapos floridai edzőtábor után remekel Molnár Attila: az FTC 23 éves atlétája Belgrádban és Ostravában is rangos nemzetközi versenyt nyert 400 méteres síkfutásban. A csehországi viadalon a világ idei legjobb eredményével győzött, vagyis nagy reményekkel készül a közelgő Európa-bajnokságra és világbajnokságra. A fradi.hu-nak kiöntötte a lelkét a párizsi olimpia előtti nagy veszteségéről és többek között arról is, hogy a Varga Barnabás-rajongó édesanyjával együtt a stadionban szurkol majd a zöld-fehérek futballcsapatának a csütörtöki (18:45, tv: M4 Sport), Plzen elleni Európa-liga-meccsen.

Molnár Attila felajánlotta: a jobb szélen segítene a Fradi focicsapatának Fotó: Getty Images

– Kicsit kiszakadtunk az otthoni létből. Fejben is helyretettem magam, volt mit feldolgozni.

Az olimpia előtt elhunyt az édesapám. Akkor és ott elképzelni sem tudtam, hogyan tovább. Most azt mondom, túl vagyok rajta. Már amennyire ezen túlteheti magát 23 évesen az ember…Magamban úgy fogalmaztam meg, már nem 15 millió magyarért, hanem eggyel kevesebbért futok

– mondta Molnár Attila.

Molnár bejelentkezett a Fradi focicsapatába

Az atléta elárulta: csütörtökön végre az édesanyjával együtt fog szurkolni a Fradi-focistáknak a cseh Plzen elleni El-rájátszásban.

– Különösen egy játékos iránt érdeklődik! Varga Barnabás a Vas vármegyei Szentpéterfán nőtt fel, édesanyám pedig nem messze onnan, Sorokpolányban született, ott éltek sokáig a tanyán. Így, ha Barnáról van szó, különösen figyelünk. Csütörtökön neki is szurkolunk, hozom a Fradi-sálat és együtt drukkolunk anyuval a lelátón a Plzen ellen – idézte a fradi.hu a futót, akiről kiderült: fiatalon Balatonfüreden és Tihanyban is gólkirály volt a helyi labdarúgó-utánpótláscsapatokban. Molnár viccesen fel is vetette, hogy ha Robbie Keane vezetőedző beállítaná a jobb szélre, senki sem érné utol.