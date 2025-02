Átlátszó felsőben és miniszoknyában sokkolt a szexi riporternő

Eleonora Incardona a torinói Juventus-Inter bajnokin (1-0) a pálya szélén állva mágnesként vonzotta a férfiszemeket - vélekedik a The Sun, amely szerint már elődjénél, a római Diletta Leottánál is jobban szeretik őt a nézők. Eleonora nem csak a szakértelmével, a külsejével is figyelmet kelt, a hétvégi rangadón miniszoknyában, és áttetsző felsőben tudósította a nézőket.

A La Gazzetta dello Sport írásából kiderül, a 34 éves szépség Szicíliából származik, modellként, színésznőként és sportkommentátorként keresi kenyerét. Az Instagram oldalán már 1 millió követőt számlál. A sportot a Giro d’Italia-közvetítések miatt szerette meg. Futballt életében először Cataniában látott, a kedvenc stadionja a milánói Giuseppe Meazza, ahol nincs olyan Milan-Inter városi rangadó, amelyikről hiányozna. Párja a Torino játékosa, Samuel Ricci.

Mivel konzervatív nő vagyok, az udvarlási időszak elég hosszúra nyúlt, éttermekbe jártunk, és fokozatosan szerettem bele Samuelébe

– árulta el az olasz sportlapnak a hölgy.