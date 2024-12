Lang Ádámnak ősszel sem változott a helyzete. A 31 éves futballista már a tavalyi szezonban sem játszott sokat a ciprusi Omonia Nicosiában, ennek ellenére Marco Rossi alapemberként számolt vele a magyar labdarúgó-válogatottban, ott volt a nyári Európa-bajnokságon is. A szövetségi kapitány a kontinensviadal után viszont szigorú döntést hozott, a Nemzetek Ligájára már csak azokat a játékosokat hívta be, akik rendszeresen futballoznak a klubcsapataikban. Lang az Omoniában továbbra is csak epizódszereplő, így a válogatottból kikerült. Most azonban fordulat következhet be a pályafutásában.

Lang Ádám (jobbra) hamarosan klubot válthat (Fotó: AFP)

A ciprusi kerkida.net hétfő este arról számolt be, hogy Lang és az Omonia „előrehaladott tárgyalásokat” folytat a játékos téli átigazolásáról, egy meg nem nevezett norvég klub leigazolná a védőt, és „24 órán belül” személyesen is tárgyalnak a felek, vette észre a Magyar Nemzet. Egy másik oldal, a ciprusi match.cy friss információja szerint Langot az FK Viking szeretné leigazolni, amely a múlt héten véget ért norvég bajnokság harmadik helyén végzett, és így jövőre a Konferencia-liga-selejtezőben indulhat.

Lang jó eséllyel csapatot vált

Lang idén csupán hat tétmérkőzésen játszott mindösszesen 284 percet az Omoniában, szerződése pedig jövő nyáron lejár, így amennyiben a klub pénzt szeretne érte kapni, télen mindenképpen értékesítenie kell. A 70-szeres magyar válogatott hátvéd értékét 400 ezer euróra (164 millió forint) becsüli a Transfermarkt.