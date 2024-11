Szoboszlai jól ismeri, felkapott gólvágó érkezhet a Liverpoolhoz

A Liverpool idén az eddigi 16 tétmérkőzéséből 14-et megnyert. A csapat formája egészen kiváló, azonban így is van néhány olyan jel, ami miatt Arne Slot vezetőedző aggódhat. Az egyik ilyen a középcsatárok hatékonysága. A klub idén Diogo Jotával és Darwin Núnezzel vágott neki a szezonnak. Az első számú centernek számító Jotának 10 találkozó alatt négy gólja és két gólpassza van, a portugál válogatott azonban sérülést szenvedett, így több hete harcképtelen. Núnez teljesítménye ugyan rendben van, a gólokat azonban nem termeli. 13 összecsapás alatt mindössze kétszer talált be, emellett két gólpasszt osztott ki. A szélsők (Cody Gakpo, Luis Díaz, Mohamed Szalah) eddig futószalagon hozzák a gólokat, Szoboszlai Dominik csapata azonban szeretne középre is egy gólerős centert, Omar Marmoush szerződtetése egyre komolyabb céllá válik.

Szoboszlai Dominik (balra) már kétszer játszott Omar Marmoush (zöldben) ellen Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A 25 éves középcsatár a Frankfurt játékosa, előző szezonjában 29 bajnokin 12 gólt és hat gólpasszt szerzett a Bundesligában. Idén úgy néz ki, hogy jócskán emelte a tétet, kilenc bajnokin tíz gólt és hat asszisztot termelt, de az Európa-ligában is betalált már. A Liverpool.com arról ír, hogy az egyiptomi játékos már az angol sztárcsapat szűkített listáján van rajta. Konkurenciából biztosan nem lesz hiány, Marmousht a Bayern München is nagyon szeretné megszerezni. A Frankfurt 60 millió eurót (24 milliárd forint) kér a támadóért.

Szoboszlai jól ismeri Marmousht

Marmoush kereken 100 Bundesliga-összecsapásnál tart, a Frankfurt előtt a Wolfsburgban futballozott. Szoboszlai Dominik még RB Leipzig játékosként összesen kétszer játszott Marmoush ellen. 2021 augusztusában a Wolfsburg 1-0-ra győzte le a Lipcsét, Szoboszlai kezdett, Marmoush csereként lépett pályára. 2023 februárjában viszont a magyar középpályás örülhetett, a Lipcse idegenben aratott magabiztos, 3-0-s sikert, Szoboszlai azon a párharcon betalált.