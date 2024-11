Egyikük se férne be a Fradi keretébe: futballtörpe ért el óriási sikert

Találóan fogalmazott a Magyar Nemzet: nagy napja volt egy kis csapatnak a labdarúgó Nemzetek Ligájában. A D divízió 1. csoportjában a FIFA világranglistáján utolsó (210.) San Marino hétfőn 3-1-re győzött Liechtensteinben, és csoportelsőként feljutott a C divízióba.

Sporttörténelmet írt San Marino fociválogatottja Fotó: Facebook/FSGCofficial

Az Olaszországba ékelődő, 33 ezer fős lakosságú miniállam válogatottja 0-1-ről fordított a 200. helyre rangsorolt Liechtenstein vendégeként, és a négy meccsen szerzett hét pontjával az első helyen végzett, megelőzve a hatpontos Gibraltárt (197.).

A San Marinói-i futballválogatott korábban még soha nem nyert hátrányból, és soha nem nyert mérkőzést idegenben, pedig korábban 101 meccset játszott az otthonától távol. Eddig hazai pályán is csak kétszer győzött, mindkétszer Liechtenstein ellen, 2004-ben és most szeptemberben is 1-0-ra.

Roberto Cevoli szövetségi kapitány keretének összértékét 1,05 millió euróra (427 millió forint) becsüli a Transfermarkt. Összehasonlításul: a magyar válogatott értéke ennek körülbelül a 150-szerese, a magyar bajnok FTC-é az 59-szerese, de még a magyar másodosztályban tökutolsó Honvédé is majdnem a triplája. A törpeállam európai futballtörténelmet írt hősei közül hárman csúcstartók egyaránt 100-100 ezer euróra (41-41 millió forint) taksált piaci értékkel, ennél a Fradi 31 fős keretében csak a harmadik számú kapust, Szécsi Gergőt előzik meg.

San Marino 11 légiósa közül a 18 éves ikerpár, Tommaso és Giacomo Benvenuti játszanak a legnevesebb klubnál: az olasz másodosztályú Sassuolo U20-as csapatában.

– Erre az estére örökre emlékezni fogok, életem egyik legszebb napja. Szeretnénk megosztani ezt a sikert az egész országgal – nyilatkozta a megfiatalított – kétharmad részben 23 év alatti – keret egyetlen profi futballistája, Nicola Nanni, az olasz harmadosztály B csoportjában szereplő Torres 24 éves csatára.