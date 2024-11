Kiállítás és dráma: a csodacsere villant a Fradinál

A Ferencvárosra vasárnap este papíron könnyű mérkőzés várt a labdarúgó NB I-ben. A listavezető ellenfele a sereghajtó Kecskemét volt, amely az elmúlt hét tétmérkőzését egyaránt elvesztette. Ennek ellenére Gera Zoltán együttese felvette a harcot a Fradival, a végeredmény 1-0 lett a zöld-fehér mezes együttesnek.

Tosin Kehinde másodszor volt nyerőember a Fradinál / Fotó: Török Attila

A második félidőben emberhátrányba került a Fradi

Az első félidőben meglehetősen kevés esemény történt, a KTE szépen hatástalanította a zöld-fehér mezes együttes támadásait, Gera csapata pedig többször jutott ígéretes helyzetig, a kapu előtt azonban rendre rossz döntések születtek. A második játékrészben a Dinamo Kijev ellen duplázó Varga Barnabás találta el a kapufát. A 62. percben megfogyatkozott az FTC, Kady Borgesszal szemben szabálytalankodott Bocskay Bertalan, ám a brazil irányító estében még odacsapott a középpályásnak, így megkapta a második sárga lapját.

A Kecskemét hiába volt veszélyesebb a második félidőben, helyzeteit nem tudta gólra váltani, Pascal Jansen ezzel szemben remekül cserélt. A 85. percben Matheus Saldanha ugratta ki tökéletesen Tosin Kehindét, aki a kapust kicselezve, éles szögből lőtt a kapuba, ezzel drámai meccsen döntötte el a három pont sorsát. Kehinde a második győztes gólját szerezte idén csereként beállva.

A Fradi ezzel növelte az előnyét a tabella élén. A Kecskemét ugyan felvette a kesztyűt a címvédővel, ám ez végül nem ért pontot, még mindig messze van a bennmaradást érő tizedik helytől.

Hirdetés: A magyar foci továbbra is lázban tartja a fogadókat

A nemzetközi kupák mellett a hazai pontvadászat legalább annyira érdekes a fogadók körében, mint a BL vagy az EL. A futballszurkolók idén is találgatják, hogy lesz-e potenciális kihívója a Ferencvárosnak, és mely együtteseknek lesz lehetőségük kiharcolni a nemzetközi kupákban való részvételt. A fogadók szemüvegén keresztül nézve is izgalmas összecsapások várhatók a labdarúgó OTP Bank Ligában. Fogadással kapcsolatos részletek itt!