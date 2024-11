„Ezen megsértődött” – Thomas Dollról mesélt a Fradinál megbukott magyar sztár

Bognár István a pályafutása során mindössze fél évet játszott külföldön, a labdarúgó NB I-ben 240, az NB II-ben 53 összecsapása van. Bognár a későn érő játékosok közé tartozik, a most 33 éves irányító az elmúlt években a Pakssal és jelenlegi csapatával, az MTK-val remekelt igazán. 2017-ben a Fradinál is szerencsét próbált, a zöld-fehéreknél töltött időszaka azonban nem nevezhető sikersztorinak.

Bognár István (középen) egy évet töltött a Fradinál – Fotó: Szabó Miklós

Bognár 2017 januárjában érkezett az Üllői útra, és egy év után továbbállt, a Mezőkövesd dobott neki mentőövet. A középpályás a Fradinál mindössze 13 tétmérkőzésen játszott, két gólt és hat gólpasszt ért el.

„Miután biztossá vált, hogy Diósgyőrből eljövök, két opcióm volt, a Vasas és a Fradi. Ha érzelmi döntést hoztam volna, akkor a Vasasba megyek, de szakmai szempontokat vettem figyelembe, ezért a Fradit választottam. Ha újra ott lennénk 2017 elején, megint a Fradit választanám a történtek ellenére is” – nyilatkozta a Csakfocinak Bognár István. Abban az időszakban Thomas Doll volt a Fradi edzője, akivel Bognár viharos kapcsolatot ápolt.

A Fradi volt edzője, Doll megsértődött Bognárra

„Doll nem feltétlenül akart engem, eleinte nem is játszatott, de tudtam, hogy eljön majd az én időm is. A csapaton belül, az öltözőben jól éreztem magam, de azon kívül nem. Nekem az a fajta klubfilozófia, hogy mi vagyunk a legnagyobbak, a legjobbak, nem igazán jött be. Ha valahol nem érzed magad komfortosan, nem is tudod a maximumot nyújtani. Amikor megkaptam a lehetőséget, nem játszottam annyira jól, hogy bennmaradjak a csapatban.”

Ez az én hibám volt. Nyáron mindenképp szerettem volna eljönni, és elkövettem azt a hibát, hogy ezt elmondtam Dollnak. Ezen megsértődött, onnantól kezdve nem vett rólam tudomást.

„Szeptemberben egy kupameccsen berakott, két gólpasszt adtam a Dunaharaszti ellen, aztán soha többet nem léptem pályára. Nem sokkal később leküldtek az U19-es csapathoz, ott el is dőlt, hogy ennyi volt a karrierem a Fradinál. Aztán télen elengedtek Mezőkövesdre, ahol újraépítettem magam.”

Bognár idén 11 bajnokin lépett pályára az MTK színeiben, ezeken a találkozókon négy gólt és öt asszisztot jegyzett.