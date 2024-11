„Ideje lenne visszavágni a Kijevnek” – a Fradira fogadnak a klublegendák

Három egykori zöld-fehér kiválóságot kérdeztünk arról, vajon jövő tavasszal is folytathatja-e Pascal Jansen edző együttese az EL-ben? Egyöntetűen leszögezték: erre van esély.

Rákosi Gyula, az FTC egykori Vásárvárosok Kupa-győztes balösszekötője, korábbi vezetőedzője óvatos optimizmusát fejezte ki. Úgy véli, a további öt fordulóban sikerülhet annyi pontot szerezni, ami továbbjutást érhet.

„Az első nyolc felé rögös az út, de a 9-24. között ott lehet a csapat. Jansennél most alakult ki az a csapategység, amely megfelelő rotálással nagyobb feladatok megoldására is alkalmas” – nyilatkozta a Metropolnak Rákosi, aki egyetért azzal a vélekedéssel, hogy dán védőjük, Stefan Gartenmann érkezése előnyös. „Kipróbálták már jobbhátvédként, a beállós pozíciójában és balbekként. Jó az ütemérzéke, nem vagdalja el a labdát, fejjátéka is átlag feletti. Azt azért várjuk meg, amíg a tréner megleli az igazi pozícióját.”

Rab Tibor egykor Bálint Lászlóval alkotott szinte áttörhetetlen védőgátat. Aláhúzta: a soros, Hamburgban sorra kerülő, Dinamo Kijev elleni jövő csütörtöki találkozó eldöntheti a Ferencváros sorsát, a csapat a 9-24. pozícióban végezhet.

„Én hiszek ebben” – emelte ki Rab, aki szerint további meccseket kell kivárni azért, hogy a dán játékosról végleg kimondható legyen: beépült a hátsó falba. „Ha előtte még játszana egy igazán hatékony védekező középpályás, akkor nyugodna meg végleg ő és Ibrahim Cissé is...”

Martos Győző – Rabhoz hasonlóan – játszott az 1975. május 14-i bázeli KEK-döntőben, amikor a Dinamo Kijev 3-0-ra verte a Fradit.

Ideje lenne már visszavágni azért a vereségért, ezért nagyon szurkolok csütörtökön a Fradinak. Eddigi EL-eredményei alapján a Dinamo formája nem fényes. Gólt sem lőtt, három meccsből nincs pontja, de azért ne bízzuk el magunkat.