A szerencse és a VAR sem volt a Fradival, mégis pontot mentett és az élen maradt

A Ferencváros labdarúgócsapata 1-1-es döntetlenre végzett Győrben, az újonc ETO vendégeként. Az NB I 11. fordulójában lejátszott meccs előtt a sereghajtó Kecskemétet legyőzött (1-0) Paks és a Diósgyőrrel ikszelt (1-1) PAFC is a Fradi elé került, azaz a teltházas ETO Parkban az első hely visszaszerzése is motiválhatta Pascal Jansen gárdáját. Ez sikerült, még ha nem is az elvárt győzelemmel.

Nagyot küzdött az ETO és a Fradi, a bajnokcsapat Adama Traoré (jobbra) góljával mentett pontot Győrben Fotó: fradi.hu

A címvédő Fradi holland edzője a fél csapatát lecserélte a hétközi, Nice elleni Európa-liga-győzelemhez (1-0) képest. Kimaradt a magyar válogatott Varga Barnabás és négy légiós (Civic, Abu Fani, Zachariassen és Borges). Varga helyett újra a brazil Matheus Saldanha lett a középcsatár, aki az eddigi négy magyar bajnokiján mindössze 162 játékperc alatt öt gólt szerzett az FTC-ben. Most azonban sem ő, sem a többi Fradi-sztár tehetetlen volt a nagyot küzdő győri újonccsapat ellen.

Peches gólt kapott a Fradi

Sőt, az első félidő utolsó percében a togói válogatott középpályás, Samsindin Ouro egy megpattanó lövéssel meglepetésre az ETO-t jutatta előnyhöz (1-0).

Jansen a második félidőt hármas cserével indította – beállt Varga, Abu Fani és Misidjan is –, a 66. percben mégis a pályán hagyott Adama Traoré egyenlített (1-1). A hajrában a fordítás is könnyen összejöhetett volna, de többek között Zachariassen és Varga is hagyott ki helyzetet, a VAR pedig felülbírálta Erdős József játékvezető ítéletét, aki tíz perccel a vége előtt elsőre tizenegyest ítélt a Fradinak (sőt, a győri Bitrit ki is állította volna).

Meglepő pontvesztésével a Ferencváros visszaszerezte első helyét a tabellán. Igaz, a bajnok csak jobb gólkülönbségének köszönhetően előzi meg a Paks és a PAFC csapatát, de míg legfőbb riválisai egy-egy, Dibusz Dénesék két meccsel kevesebbet játszottak.

A labdarúgó NB I élcsoportja: 1. FTC 22 (9 m., 16-6), 2. Paks 22 pont (10 meccs, 21-12), 3. PAFC 22 (10 m., 17-9), 4. MTK 21 (10 m., 19-10).