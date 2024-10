"Sokkal fontosabb volt" - gól nélkül is boldog a Fradi csatára

Fantasztikus játékkal verte topligás ellenfelét a Ferencváros a labdarúgó-Európa-ligában. A Fradi akár több gólt is szerezhetett volna, de az 1-0-s siker is csodálatos a francia Nice ellen. A válogatott Varga Barnabás előtt is számos helyzet adódott, de most ő sem panaszkodhat az elmaradt találat miatt.

Varga Barnabás, a Fradi csatára óriásit harcolt Fotó: Szigetváry Zsolt



A csatár a Tottenham ellen 2-1-re elveszített meccsen eredményes volt, most az ő gólja nélkül is jött a siker.

Valóban, sajnos most nem lőttem gólt, de sokkal fontosabb a három pont. Ez most nagyon kellett. Már az első félidőben volt négy-öt lehetőségünk, s a másodikban is nagyon jók voltunk. Minden működött, s van is esélyünk a továbbjutásra

- mondta Varga a meccs után.

Hamburgban folytatja a Fradi

A Fradi az Európa-ligában a negyedik fordulóban a Dinamo Kijev ellen lép pályára, mégpedig semleges helyszínen, Hamburgban. Azt a meccset november 7-én rendezik.