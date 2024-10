Furcsa helyzetbe került Szoboszlai és Gulácsi, izgulniuk kellett

Gulácsi Péter nyújtotta közülük a legjobb teljesítményt, a végeredmény tudatában érthetően mégis Szoboszlai Dominik értékelte elégedettebben az RB Leipzig és a Liverpool szerdai Bajnokok Ligája-rangadóját. A Leipzig leginkább magyar kapusa bravúros védéseinek köszönhetően úszta meg 1-0-s hazai vereséggel.

Darwin Núnez (balra) góljánál Orbán Willi lemaradt, Szoboszlai Dominik (középen) és Gulácsi Péter (jobbra) csak nézett Fotó: Getty Images

A volt klubja ellen győzelmet ünneplő Szoboszlai utalt arra is, hogy miután sok helyzetük kimaradt (Gulácsi négyszer is óriási védést mutatott be), a végén izgulniuk kellett.

Szoboszlai: Jó érzés volt

„Jól felkészültünk, és a végén jól védekeztünk. Jó érzés volt” – mondta boldogan a Liverpool magyar futballistája.

A túloldalon szintén korábbi csapata ellen játszó, heroikus teljesítményt nyújtó Gulácsi is kiemelte a lipcseiek sorozatban harmadik BL-veresége után:

„A végén volt néhány helyzetünk az egyenlítéshez. Összességében a támadóharmadban túl sok ki nem kényszerített labdavesztésünk volt. Egy kis szerencsével megszerezhettünk volna egy pontot, de a Bajnokok Ligájában nincs szerencsénk, keményen kell dolgoznunk, hogy újra magunk mellé állítsuk. Most már nyomás van rajtunk. Van még hátra öt meccsünk, amelyek szintén nem lesznek egyszerűek” – értékelt Gulácsi.

A lipcsei csapatkapitány, Orbán Willi is látta a hibákat az RB játékában.

„Túl tisztátalanok voltunk a labdával, túl pontatlanok, a támadóharmadban túl türelmetlenek. Ez a különbség: a Bundesligában elég jól védekezni, aztán elöl mindig lesz alkalom áttörni az ellenfél védelmét. A Bajnokok Ligájára ez sajnos nem igaz, itt mélységben és pontosan kell kijátszani az ellenfelet. Ezt ma túl kevésszer tettük meg” – dohogott a védő.