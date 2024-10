Nem Sallai, új magyar sztárról beszél Törökország

Mocsi Attila tavaly nyáron a Zalaegerszeget hagyta ott a török élvonal akkori újonca, a Rizespor kedvéért. A középhátvéd összesen 29 bajnokit játszott, csapata pedig simán bennmaradt az első osztályban és a kilencedik helyen végzett. A 24 éves futballista a mostani szezonban emelte a tétet.

Mocsi Attila (jobbra) remekel az idei szezonban Törökországban / Fotó: Szabó Miklós

Mocsi eddig mind a nyolc bajnokiján kezdőként lépett pályára, és egyszer sem cserélte le őt a vezetőedzője. A klubtól a nyáron távozott a korábban a Premier League-ben is megfordult középpályás, Jonjo Shelvey, így Mocsira is több feladat hárult: ebben a szezonban már sokkal inkább bekapcsolódik a támadásépítésbe, ehhez eddig remekül alkalmazkodik. Hiába Sallai Roland Galatasarayba való átigazolása, a török Taka Gazete egyelőre Mocsiról áradozik, mert a sztárok közé emelkedett: a hátvédnek eddig 419 pontos passza volt ebben az idényben, amivel a liga legjobb játékosa lett ezen a téren.

Mocsi Attila élvezi az új feladatát

Nagyon jól sikerült a felkészülés, teljesen más játékot játszunk ebben a szezonban, mint az előzőben, Jonjo Shelvey kiesésével már nem csak az a dolgunk, hogy passzoljunk neki és ő majd szervezi a játékot

– mondta Mocsi Attila, amit a Csakfoci szemlézett.

„Most ránk hárult ez a feladat és azt gondolom, hogy ez nagy erősségem lett. A Galata elleni meccset leszámítva jó játékot nyújtottam, a védekezésben stabil voltam és a támadásépítés is rajtam ment keresztül. Ennek voltak is visszajelzései, azzal számoltunk, hogy az ellenfél meg szeretné megakadályozni, hogy belépjek a támadásba. Ez is mutatja, hogy ebben komolyan előreléptem. Bízom benne, hogy a játékom még tovább fog fejlődni és a csapat eredményessége is jobb lesz.”

A 24 éves hátvéd pihenten várhatja a török élvonal hétvégi folytatását, a magyar labdarúgó-válogatottba ugyanis ezúttal sem kapott meghívót. Mocsi eddig egyszer lépett pályára a nemzeti csapatban, idén március 26-án Koszovó ellen csereként a hajrára szállt be.