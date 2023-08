Barátnője is követi új csapatához a magyar válogatott hátvédjét

Magyar Kupát nyert a ZTE-vel, szombaton pedig a Fekete-tenger déli partján található, a muszlim grúzok, a lázok törökországi fővárosa, a Rize együttesének szerelésében egy győztes bemutatkozásban volt része Mocsi Attilának.

Mocsi Attila Fotó: Dömötör Csaba

„A Török Szuper Kupa-győztes Trabzon otthonában debütáltam” – nyilatkozta a Metropolnak Mocsi Attila. – „A 20. percben szabadrúgásból kaptam labdát, amit 7 méterről a hazaiak hálójába fejeltem, végül 3-2-re nyertünk.”

Mocsinak a Komáromtól 20 kilométerre található szlovákai Lakszakállasból egyenes útja vezetett a győriek futballakadémiájára, 9 éves korától nyolc éven át ott futballozott, majd magyarországi pályafutása csúcsát az NB I-es ZTE jelentette.

„Szomorúságomra most nem nagyon megy a Zetének ”– fogalmazott a 23 esztendős Mocsi. – „De ahogy hallom, érkeznek az erősítések, ezért nem kizárt, hogy korábbi együttesem vasárnap este a Fradi elleni bajnokival megindul felfelé.”

A 188 centi magas védő jelenleg a Rizespor vendégkomplexumában él, de hamarosan lakást választhat magának, ez esetben követi őt Szigetszentmiklóson élő barátnője. Ha most kitekint az ablakán, a Fekete-tengert látja, gyönyörködik is benne eleget. Mocsi kedden negyedszer került be Marco Rossi szövetségi kapitány keretébe.

A Rizesporral a biztos bennmaradás a cél. A válogatottal szeretnék eljutni a soros felnőtt Európa-bajnokságra. Eddigi rengeteg munkámnak csakis a gyümölcsét élveztem, remélem, továbbra sem pártol el tőlem a szerencse.