Gulácsiék hiába várják Kloppot, berezelt Szoboszlai volt edzője

Jürgen Klopp kedvenc Bundesliga-klubja, a Mainz a következő munkaadója ékkövét, az RB Leipzig gárdáját fogadja szombaton, a német labdarúgó-élvonal hetedik fordulójában. Kézenfekvő lenne, hogy a Red Bull-csapatok futballfőnökének készülő 57 éve sztáredző ott lesz a Mewa-Arena díszpáholyában, ahogy egyébként már ott szurkolt korábbi kenyéradójának a szeptemberi, Werder Bremen elleni hazai meccsén (1-2) is. Szoboszlai Dominik előző szezonbeli főnöke azonban meglepetésre inkább kihagyja a kézenfekvőnek tűnő mérkőzéslátogatást.

Jürgen Klopp pár hete a díszpáholyból szurkolt a Mainznak, de a Red Bullhoz szerződve már kínos lenne neki ugyanez a lipcseiek ellen is Fotó: picture alliance

Pedig Klopp játékosként és edzőként is ezer szállal kötődik a Mainzhoz (1990 és 2001 között 340 tétmeccsen szolgálta a klubot, majd hét évig a csapat edzőjeként dolgozott az első és másodosztályban). Mégis kihagyja a két csapat összecsapását, méghozzá egykori munkatársa és máig jóbarátja, a mainzi igazgatóságot vezető Christian Heidel szerint több ok miatt.

– Jobb is távolmaradnia – viccelődött Heidel, célozva arra, hogy "Kloppo" a brémaiak ellen nem hozott szerencsét a bő félórányi emberelőny ellenére alulmaradt Mainznak. – Találkoztunk a napokban, és akkor is hangsúlyozta, hogy csak január elsején kezd az RB-nél. Addig folytatja a szabadságát.

Kloppnak kínos lenne a meccslátogatás

Ettől még Klopp ott lehetne a lelátón (elvégre egy hónapja is a szabadsága alatt szurkolt a Mainznak), csakhogy most két okból is kényelmetlenül érezhetné magát ugyanott. Egyrészt, nagyon kéne vigyáznia, hogyan reagál egy-egy gólra vagy más játékhelyzetre, hiszen bármelyik oldalra is húzna a szíve, a sajtó és a másik klub szurkolótábora kikezdhetnék. Másrészt, miután a Red Bull-konszern futballfinanszírozási rendszerét gyűlölik a "hagyományos" csapatok drukkerei, Klopp odaszegődése még a mainzi ultrákat is kiakasztotta, és előfordulhatnak majd tiltakozó transzparensek és rigmusok.

Heidel egyébként ez utóbbival kapcsolatban elmondta: ő sem éppen lelkes híve az RB-konstrukciónak, de világszerte sok klubnak (például az amerikai kézben lévő Liverpoolnak is) vannak tulajdonosai és befektetői. Márpedig a lipcsei mellett világszerte számos futballcsapatot pénzelő Red Bull "zseniális sakklépése" volt Klopp szerződtetése, amely "jelentősen javítani fog az imázsán".